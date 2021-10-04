Крейсер "Аврора" трижды заходил в Мурманск

Крейсер первого ранга «Аврора» побывал в Мурманске трижды. Фото: Олег ЗОЛОТО

4 октября Мурманск отмечает 105-й день рождения. К юбилею "Комсомольская правда"-Мурманск" проводит тест, благодаря которому вы узнаете любопытные факты из истории города героя. Пройти тест можно здесь.

А пока можете прочитать правильный ответ на второй вопрос: сколько раз знаменитый крейсер "Аврора" заходил в Мурманск?

Крейсер первого ранга «Аврора» побывал в Мурманске трижды. В первый раз это произошло 23 июля 1924 года. Тогда в Кольский залив вместе с ним вошел вспомогательный крейсер «Комсомолец» (бывший «Океан»). Суда выполняли поход из Кронштадта до Архангельска с посещением норвежских (Берген, Тронхейм) и российских портов с курсантами военно-морских училищ на борту. В течение шести дней военные моряки встречались с жителями Мурманска и Александровска (Полярного).

Во второй раз крейсер отправился в Мурманск летом 1925 года. И опять вместе с «Комсомольцем». Все происходило примерно так же, как годом ранее. «В ночь с 29-го на 30-е июля сего года пришли в Мурманск корабли «Комсомолец» и «Аврора», - сообщала «Полярная правда». - Несмотря на позднее время прихода (2 часа ночи) они были встречены и приветствуемы представителями Губисполкома и Губкома РКП(б)». В столице Заполярья кораблям была организована торжественная встреча.

В третий раз «Аврора» в компании «Комсомольца» пришла в Мурманск 29 июля 1930 года. Как поясняла 30 июля 1930 года «Полярная правда», корабли были «высланы к Мурманскому побережью и в Белое море для практики курсантов военно-морских училищ в длительных походах и в плавании в океане, а также для ознакомления с особенными условиями плавания в полярном море и вдоль побережья северных окраин нашего Союза.

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