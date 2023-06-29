Все началось с искры. Суд реконструировал картину смертельного пожара на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Площадь пожара составила 600 квадратных метров, а ущерб от него - 607 миллионов рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманский гарнизонный военный суд восстановил события смертельного пожара, который произошел на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» в декабре 2019 года. Напомним: из-за возгорания тогда погибли два человека, еще 14 пострадали.

Согласно приговору, возгорание произошло из-за халатности мичмана электромеханической боевой части корабля, который следил за ведущимися сварочными работами. И хотя он проявил отвагу при спасении сослуживцев, моряка все же приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также мичману два года нельзя будет занимать руководящие должности на госслужбе, включающей и все подразделения Минобороны.

Халатность мичмана заключалась в том, что он не расставил в пожароопасных зонах вахтенных, которые были у него в подчинении, а также не обеспечил чистоту в труднодоступных местах ремонтируемого отсека.

- Ведь даже если бы сварочные искры упали на чистый металлический пол, пожара бы не случилось, — отметил председатель гарнизонного суда Владимир Титаренко.

Второго виновного, рабочего судоремонтного предприятия «Звездочка», который нарушил правила безопасности при ведении работ на судне, приговорили к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Суд признал, что источником возгорания стали сварочные работы, ведущиеся днем 19 декабря 2019 года на второй платформе энергетического отсека крейсера.

- Летящие от сварки искры и окалины через технологические вырезы и отверстия в полу платформы попали в подпалубное пространство, где скопилась пропитанная мазутом ветошь. В результате ее возгорания и начался «неконтролируемый экипажем», как установил суд, и крайне опасный для него пожар на «Адмирале Кузнецове», - сообщает «Коммерсант» со ссылкой на суд.

Затем огонь перешел на расположенные рядом кабели, а уже через полчаса раздуваемое воздушной тягой пламя распространилось по нижним палубам крейсера. Экипаж обнаружил возгорание не сразу, поэтому военным морякам пришлось одновременно тушить пожар и вытаскивать на верхние палубы своих задыхающихся товарищей. Погибли в тот роковой день капитан третьего ранга Виктор Измайлов и военнослужащий контрактной службы Александр Ралдугин. Как позже выяснилось, капитану не хватило буквально трех метров, чтобы вырваться из огня.

Площадь пожара, который тушили почти сутки, составила 600 квадратных метров, а ущерб от него - 607 миллионов рублей. Его будут возмещать виновные - сварщик и мичман.

- Огонь уничтожил в общей сложности несколько сотен километров силовых кабелей и всю электрораспределительную аппаратуру, к которой они подходили, - пишет издание.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» вышел из сухого дока 35-го судоремонтного завода зимой 2023 года, затем ремонтные работы продолжились. Планируется, что он вернется в строй в 2024 году.

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