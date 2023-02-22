Проходящий ремонт и модернизацию авианосец «Адмирал Кузнецов» покинул сухой док

Планируется, что «Адмирал Кузнецов» вернется в строй в 2024 году. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мурманской области завершилась операция по выводу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» из сухого дока 35-го судоремонтного завода. В доке судно находилось с мая 2022 года. Ранее операцию по выводу авианосца приостанавливали из-за плохой погоды.

- Докование корабля завершено. 21 февраля в 17.00 корабль покинул док и сейчас встает у стенки 35-го завода. Здесь ремонтные и модернизационные работы продолжатся, - сообщил «РИА Новости» глава «Объединенной судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.

Планируется, что «Адмирал Кузнецов» вернется в строй в 2024 году.

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