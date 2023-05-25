В Мурманске вынесли приговор рабочему по делу о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор рабочему судоремонтного предприятия «Звездочка» по делу о пожаре на крейсере «Адмирал Кузнецов». Возгорание на судне произошло в 2019 году - погибли два человека, еще 14 пострадали.

Мужчину осудили по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

- Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с газопламенной обработкой металлов, на срок два года, - сообщили «КП»-Мурманск» в пресс-службе Ленинского районного суда.

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним: в Мурманске вынесли приговор экс-помощнику капитана судна за столкновение с траулером.

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