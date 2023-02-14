В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах

В Мурманской области создали базу данных профессиональных актеров, которых можно задействовать в съемках фильмов и сериалов, проходящих в регионе.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области создали базу данных профессиональных актеров, которых можно задействовать в съемках фильмов и сериалов, проходящих в регионе. На данный момент в нее вошли 69 человек из Театра Северного флота, Детской театральной школы, драмтеатра и т.д.
- База уже востребована у федеральных кинокомпаний, которые планируют снимать у нас полнометражные фильмы. На днях мы предоставили базу для компании Art Pictures Vision, которая уже в марте начнет снимать в Мурманской области многосерийную историческую драму «Челюскин. Первые», - сообщили в Центре развития кинопроизводства Мурманской области.
Напомним: 27 февраля в Мурманске будут проходить съемки художественного фильма «Вера». Организаторам нужны крепкие мужчины для участия в массовке на роль полярников и моряков.
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