В Мурманске вынесли приговор экс-помощнику капитана судна за столкновение с траулером

Мужчину признали виновным по части 1 ст. 263 УК РФ.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманске осудили бывшего старшего помощника капитана, который 24 января 2022 года допустил бесконтрольное движение судна и столкнулся с траулером. Судовладельцам был причинен крупный ущерб на сумму более 11 миллионов рублей.
Мужчину признали виновным по части 1 ст. 263 УК РФ.
- Суд с учетом позиции Мурманской транспортной прокуратуры назначил экс-помощнику капитана наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, - сообщили в транспортной прокуратуре.
Напомним: прокуратура выявила нарушения в деятельности предприятия «Тулома».
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