Прокуратура выявила нарушения в деятельности предприятия «Тулома»

В отношении должностного лица предприятия возбудили административные дела по ст. 8.46, ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Фото: прокуратура Мурманской области

Мурманская природоохранная прокуратура провела проверку на предприятии «Тулома», выявив некоторые нарушения ветеринарного и природоохранного законодательства.

- Лекарственные препараты для ветеринарного применения хранили неправильно. Кроме того, используемый предприятием крематор для сжигания биологических отходов не поставили на госучет в качестве источника выбросов загрязняющих веществ, - сообщили в прокуратуре.

В отношении должностного лица предприятия возбудили административные дела по ст. 8.46, ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Директору «Туломы» внесено представление.

При этом коровы содержатся в надлежащих условиях: их хорошо кормят, животные упитаны, признаков заболеваний не выявлено, регулярно убираются помещения и участки от навоза. Кроме того, увеличился ежедневный объем удоя молока.

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