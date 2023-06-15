В Мурманске вынесли приговор мичману, допустившему пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов»

Согласно приговору, возгорание произошло из-за халатности мичмана электромеханической боевой части корабля, который следил за ведущимися сварочными работами. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманский гарнизонный военный суд вынес приговор мичману, который не предотвратил пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов». Напомним: ЧП произошло в декабре 2019 года, когда языки пламени охватили трюм первого энергоотсека, где проводились сварочные работы. Пострадали 14 человек и двое погибли.

Согласно приговору, возгорание произошло из-за халатности мичмана электромеханической боевой части корабля, который следил за ведущимися сварочными работами. И хотя он проявил отвагу при спасении сослуживцев, колонии не избежал. Мужчину осудили по части 3 статьи 293 УК РФ (Халатность).

- Военного моряка приговорили к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также мичману два года нельзя будет занимать руководящие должности на госслужбе, включающей и все подразделения Минобороны. Будет ли осужденный обжаловать решение суда, пока не не известно, - сообщает «Коммерсант».

Второго виновного по делу о пожаре на судне - рабочего судоремонтного предприятия «Звездочка» - осудили в мае по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Он получил четыре года колонии.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» вышел из сухого дока 35-го судоремонтного завода зимой этого года, затем ремонтные работы продолжились. Планируется, что он вернется в строй в 2024 году.

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