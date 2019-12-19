2019-12-19T09:08:57+03:00
Общество

Второго погибшего в пожаре на крейсере "Адмирал Кузнецов" похоронят в Санкт-Петербурге

Прощание с другим военнослужащим состоялось в Мурманске
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел 12 декабря.Пожар на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" произошел 12 декабря.Фото: Олег ЗОЛОТО
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17 декабря в Мурманске простились с Виктором Измайловым, который был командиром дивизиона аварийно-спасательных работ на "Адмирале Кузнецове". Его жизнь унес пожар, случившийся 12 декабря.

Виктор спасал тех, кто находится на борту, но сам спастись не смог - ему не хватило несколько метров, чтобы вырваться из задымленного помещения.

Жертв пожара на авианосце две - также было обнаружено тело военнослужащего Ролдугина. Как стало известно "КП", его похоронят на днях в Санкт-Петербурге. Обоим погибшим не было и 35 лет.

Напомним: продолжается расследование уголовного дело, возбужденного по следам пожара. Из-за него пострадали 14 человек, но их жизням в данный момент ничего не угрожает. Предварительная версия, почему возник огонь, который распространился на 600 квадратных метров, это неаккуратность во время сварочных работ, когда искра попала на горючие материалы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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