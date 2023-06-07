Почувствовал неладное и не зря. В Зеленоборском неравнодушный мужчина спас из горящего дома пять человек

Огнеборцы прибыли всего за семь минут после вызова и эвакуировали жильцов в безопасное место. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Говорить, что это были отчаянные минуты спасения - не сказать ничего..., - пишут северяне о страшном пожаре, случившемся ночью 6 июня в поселке Зеленоборский в Мурманской области.

В тот день вспыхнувший из-за замыкания проводки огонь объял деревянный дом на площади Культуры, 6. Повезло, что на помощь людям пришел неравнодушный северянин Александр Гущин, который спас жизни пяти местных жителей. Молодой человек рассказал «КП»-Мурманск», что произошло в ту ночь.

- Той ночью я катался по поселку на машине, и меня прям потянуло к своему дому, будто почувствовал неладное. Добравшись, увидел задымление у соседей - дым шел из-под крыши. Сразу же побежал, разбудил соседей и полез на чердак смотреть, что там происходит. Но уже ничего нельзя было увидеть, даже с фонариком, - говорит северянин.

Пожар уничтожил квартиру одной из семей. Фото: скрин видео

К счастью, быстро прибыли огнеборцы - всего за семь минут после вызова и эвакуировали жильцов в безопасное место.

- Страшно в моменте мне не было. Главное было не растеряться, ведь надо все делать четко и быстро, с холодным рассудком. Думаю, каждый человек в здравом уме поступил бы так же, как я, если б увидел пожар. Повезло, что никто не пострадал, но в ином случае все могло закончится плачевно. Как минимум, люди бы отравились угарным газом, потому что очень сильно дымило, - отмечает наш собеседник.

Сейчас мужчина уехал в Апатиты, где постоянно живет, но в ближайшее время собирается вернуться в поселок, чтобы помочь погорельцам продуктами или вещами, если это будет нужно. К тому же одну из семей он временно оставил жить в своем доме в Зеленоборском.

- Я их обустроил, оставил ключи и уехал. У нас соседи там, считай, как семья, все друг другу доверяют, - говорит Александр.

В ближайшее время мужчина собирается вернуться в поселок, чтобы помочь погорельцам, если нужно. Фото: Александр Гущин

Тем временем местные жители в соцсетях благодарят всех неравнодушных на помощь.

- Спасибо всем тем, кто откликнулся на призыв о помощи и поддержал нас в самые первые минуты, часы и дни после пожара. Ваша доброта и отзывчивость не дала впасть в отчаяние. Спасибо всем нашим близким, друзьям, коллегам, знакомым, малознакомым и совсем не знакомым людям! Вы все вложили частичку своей души, не пройдя мимо чужой беды, - написали в паблике «Зеленоборский. Перезагрузка».

Напомним: 25 мая в Мурманске произошел серьезный пожар на улице Пригородной, 45, который унес жизнь человека. Возгорание тушили с 14 часов дня и до полуночи.

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