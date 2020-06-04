Режим ЧС объявлен из-за паводка в Кольском районе под Мурманском

Беда пришла, откуда не ждали. Обычно спокойное прохождение весеннего паводка в Заполярье неожиданно обернулось ЧС пока районного масштаба. Напомним: режим чрезвычайной ситуации в Кольском районе объявили еще в начале апреля из-за вспышки коронавируса в Белокаменке, и касался он только Междуречья, к которому территориально относится масштабная стройка. Однако с тех пор в постановление уже неоднократно вносились дополнения.

1 июня режим ЧС распространился на город Колу из-за рухнувшего железнодорожного моста. А 4 июня его распространили и на Кильдинстрой, на который обрушился паводок.

- На данный момент в ДНТ «Кильдинское» подтоплены 30 домов. Постоянно в дачном поселке проживает 60 человек. За помощью к спасателям обратилось пока 14. Все они эвакуированы из своих домов. Однако от поселения в пункт временного размещения они отказались, - рассказали последнюю информацию в администрации Кольского района.

К слову, в самом Кильдинстрое большая вода тоже успела нагрянуть и затопить поликлинику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кильдинстрое открыли пункт временного размещения для жителей, пострадавших от паводка. В Мурманской области работает «горячая линия» (Подробности)

Самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Мурманске. Борт отремонтировали, в воздух он поднимется только 6 июня (Подробности)

Грозит ли половодье железнодорожному мосту в Коле. Вода в реке подступает к пролетам переправы [видео] (Подробности)

Почему рухнул железнодорожный мост под Мурманском. Инжернер-гидролог, изучавший русло реки Колы, рассказал о причинах катастрофы между станциями Кола и Выходной [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru