2020-06-04T17:05:18+03:00
Происшествия

Режим ЧС объявлен из-за паводка в Кольском районе под Мурманском

Уже подтоплены несколько населенных пунктов
Елена МОЛОДЦОВА
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Паводок затопил Кильдинстрой и дачные поселки рядом с ним. Фото: Город Кола 51Паводок затопил Кильдинстрой и дачные поселки рядом с ним. Фото: Город Кола 51
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Беда пришла, откуда не ждали. Обычно спокойное прохождение весеннего паводка в Заполярье неожиданно обернулось ЧС пока районного масштаба. Напомним: режим чрезвычайной ситуации в Кольском районе объявили еще в начале апреля из-за вспышки коронавируса в Белокаменке, и касался он только Междуречья, к которому территориально относится масштабная стройка. Однако с тех пор в постановление уже неоднократно вносились дополнения.

1 июня режим ЧС распространился на город Колу из-за рухнувшего железнодорожного моста. А 4 июня его распространили и на Кильдинстрой, на который обрушился паводок.

- На данный момент в ДНТ «Кильдинское» подтоплены 30 домов. Постоянно в дачном поселке проживает 60 человек. За помощью к спасателям обратилось пока 14. Все они эвакуированы из своих домов. Однако от поселения в пункт временного размещения они отказались, - рассказали последнюю информацию в администрации Кольского района.

К слову, в самом Кильдинстрое большая вода тоже успела нагрянуть и затопить поликлинику.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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