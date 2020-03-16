2020-03-16T16:53:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мурманске из-за коронавируса раскупили все маски и антибактериальные гели

Купить средства защиты можно онлайн, но слишком дорого
Елена МОЛОДЦОВАНаталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Медицинских масок в заполярных аптеках почти не осталось.Медицинских масок в заполярных аптеках почти не осталось.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Жителям Мурманской области советуют не ездить за границу, ограничить посещение массовых мероприятий. А еще чаще мыть руки и ходить в места скопления людей со средствами защиты. Да только северяне столкнулись с тем, что в городе дефицит.

Практически во всех аптеках заполярной столицы нет медицинских масок и антисептиков. Северяне обезопасили себя от китайской заразы по полной программе и скупили все.

- К сожалению, антисептики и маски давно закончились, в ближайшее время их не будет, и неизвестно, когда снова появятся, - сообщили сразу в двух фармацевтических сетях Мурманска.

В еще одной аптеке сказали, что антисептики есть, но в очень ограниченном количестве. Где-то остались только спиртовые салфетки. Масок же, с помощью которых люди пытаются защитить себя от коронавируса, не осталось нигде. Правда, их можно заказать в известных Интернет-магазинах. Однако цена кусается: продавцы просят за упаковку из 50 штук 3650 рублей. И это с 26% скидкой.

- На данный момент две аптечные сети прислали нам отчеты – в одной масок нет совсем, в другой - еще осталось, - отметили в УФАС по Мурманской области.

Между тем, в ведомстве уже говорили, что склады оптовых поставщиков индивидуальных средств защиты тоже почти пусты.

Напомним: для школьников Мурманской области начались досрочные каникулы, также в региона открыта "горячая линия" по коронавирусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области 64 человека находятся на карантине из-закоронавируса. 16 северян с ОРВИ проходят лечение в больнице (Подробности)

Мурманский международный лыжный марафон перенесли на конец года из-закоронавируса.Ориентировочно он состоится в середине декабря (Подробности)

Полсотни рыбаков из Мурманской области остановили на КПП "Борисоглебск" из-за проверки на коронавирус. 49 человек, возвращающихся из Норвегии, находились в санитарной зоне (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
10 новых шагов правительства по борьбе с коронавирусом: закрыть границу с Белоруссией и ввести особый порядок оплаты больничных
Безрецептурные лекарства можно будет заказывать через Интернет, а для товаров первой необходимости на таможне откроют «зеленый коридор» [видео]
Российско-американский генетик Анча Баранова: коронавирус проникает в наш организм, как угонщик автомобилей
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона объяснила, как опасная инфекция проникает в клетки человека и почему коронавирус напал на человечество
Новости 24
В Мурманской области из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
На 91-году жизни покинул мир почетный гражданин Мурманска Александр Абакумов
Альпинист из Санкт-Петербурга упал и повредил спину и ногу в Хибинах
В Мурманске театр кукол отменил спектакли из-за COVID-19
На подъезде к Шонгую произошло смертельное ДТП
В Мурманской области начала работать "горячая линия" по коронавирусу
В Мурманской области школьники уходят на досрочные каникулы
Аэропорт “Мурманск” закрыли на дезинфекцию из-за пассажира с подозрением на коронавирус
Журналистов телеканала “Арктик-ТВ” проверят на коронавирус
Учителей в Мурманской области учат медицинской помощи, так как в школах не хватает медсестер
Отмены пока не будет: Из-за коронавируса вход в кинозалы и на спектакли в Мурманске ограничат
В одном из клубов Североморска нашли тело молодого человека
В Ура-губе из-за шторма затонуло три рыболовецких катера
Топ-5 советов от министра здравоохранения Мурманской области, как не заразиться COVID-19
Скончался президент федерации лыжных гонок Мурманской области
Для отлова бродячих собак в Умбе выделили почти миллион рублей
Депутат Госдумы от Мурманской области предложил снизить инвестиционный порог для вступления в резиденты арктической зоны
Генконсульство Норвегии в России закрыло визовый отдел на неопределенный срок