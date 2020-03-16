В Мурманске из-за коронавируса раскупили все маски и антибактериальные гели

Жителям Мурманской области советуют не ездить за границу, ограничить посещение массовых мероприятий. А еще чаще мыть руки и ходить в места скопления людей со средствами защиты. Да только северяне столкнулись с тем, что в городе дефицит.

Практически во всех аптеках заполярной столицы нет медицинских масок и антисептиков. Северяне обезопасили себя от китайской заразы по полной программе и скупили все.

- К сожалению, антисептики и маски давно закончились, в ближайшее время их не будет, и неизвестно, когда снова появятся, - сообщили сразу в двух фармацевтических сетях Мурманска.

В еще одной аптеке сказали, что антисептики есть, но в очень ограниченном количестве. Где-то остались только спиртовые салфетки. Масок же, с помощью которых люди пытаются защитить себя от коронавируса, не осталось нигде. Правда, их можно заказать в известных Интернет-магазинах. Однако цена кусается: продавцы просят за упаковку из 50 штук 3650 рублей. И это с 26% скидкой.

- На данный момент две аптечные сети прислали нам отчеты – в одной масок нет совсем, в другой - еще осталось, - отметили в УФАС по Мурманской области.

Между тем, в ведомстве уже говорили, что склады оптовых поставщиков индивидуальных средств защиты тоже почти пусты.

Напомним: для школьников Мурманской области начались досрочные каникулы, также в региона открыта "горячая линия" по коронавирусу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области 64 человека находятся на карантине из-закоронавируса. 16 северян с ОРВИ проходят лечение в больнице (Подробности)

Мурманский международный лыжный марафон перенесли на конец года из-закоронавируса.Ориентировочно он состоится в середине декабря (Подробности)

Полсотни рыбаков из Мурманской области остановили на КПП "Борисоглебск" из-за проверки на коронавирус. 49 человек, возвращающихся из Норвегии, находились в санитарной зоне (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09