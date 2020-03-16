В Мурманской области начала работать "горячая линия" по коронавирусу

16 Март 2020 2020-03-16T16:26:15+03:00

Но позвонить на нее можно только в рабочие дни

Изменить размер текста: A A

В Мурманской области на сегодняшний день не зафиксировано еще ни одного случая коронавируса, однако 16 марта госпитализировали жителя Ирландии, у которого предварительно положительный анализ на новую болезнь.

Сейчас в регионе усилены меры безопасности: запрещены мероприятия с численностью участников более 50, начались досрочные школьные каникулы.

Также северянам стоит знать три важных телефона.

- Управление Роспотребнадзора по Мурманской области открывает горячую линию для граждан, прибывших из стран, в которых зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Узнать информацию о действиях, которые должен выполнить гражданин, прибывший из страны эпиднеблагополучия, мерах профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) можно по телефону (8152) 47-79-31. Линия работает с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45. Также получить консультацию можно, позвонив по бесплатному круглосуточному номеру Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43, - сообщили в ведомстве.

Еще один телефон - 39-99-99. По нему надо передать информацию о том, что вы вернулись из-за границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области 64 человека находятся на карантине из-закоронавируса. 16 северян с ОРВИ проходят лечение в больнице (Подробности)

Мурманский международный лыжный марафон перенесли на конец года из-закоронавируса.Ориентировочно он состоится в середине декабря (Подробности)

Полсотни рыбаков из Мурманской области остановили на КПП "Борисоглебск" из-за проверки на коронавирус. 49 человек, возвращающихся из Норвегии, находились в санитарной зоне (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU