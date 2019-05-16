Глава правительства Дмитрий Медведев встретился с врио губернатора Мурманской области Андреем Чибисом

Сегодня Андрей Чибис снова работает в Москве – он прибыл в столицу 16 мая для встречи с главой правительства.

– Давайте начнем с трагического события, я говорю о самолете, на котором летело много жителей Мурманской области. Решения, касающиеся федеральной власти, мы приняли, что у вас сделано для того, чтобы помочь, поддержать родственников и в целом следить за ситуацией? – обратился к врио губернатора Мурманской области Дмитрий Медведев.

Врио доложил премьеру, что сейчас решаются вопросы по организации похорон и церемонии прощания с погибшими, которые летели рейсом SU-1492. Все необходимые выплаты уже проведены, разрешилась ситуация и по двоим военнослужащим Северного флота.

– Мы находимся на связи не только с семьями погибших, но и с теми, кто выжил, чтобы понимать, нужна ли им психологическая помощь. Конечно, необходимо провести мероприятия, связанные с организацией похорон. Все это осуществляется в ежедневном режиме. Я лично руковожу работой штаба, – добавил Андрей Владимирович.

Следом разговор зашел о первом месяце работы нового главы в Мурманской области. Дмитрий Медведев попросил выделить основные проблемы региона и спросил, по каким аспектам необходимо оказать поддержку на федеральном уровне.

– Прежде всего, у нас стоит задача исполнения национальных проектов, но дополнительно к этому есть набор острых проблем, в первую очередь – это вопросы медицины, – подчеркнул Чибис.

Правительство Заполярья было вынуждено, по словам врио, принять антикризисный план, чтобы вывести сферу здравоохранения из «красной зоны».

– Это в том числе и дополнительное оборудование, и дополнительная поддержка врачам, изменение логистики работы с пациентами. Плюс дополнительное финансирование высокотехнологичной медицины, что позволит в ближайшие несколько месяцев получить первые результаты, – продолжает Андрей Владимирович.

Напомним, в начале апреля в Мурманской области сменился министр здравоохранения. Прежний глава ведомства Валерий Перетрухин после совместно обхода с Андреем Чибисом медучреждений региона подал в отставку по собственному желанию, став главврачом детской больницы.

Второй важной темой для обсуждения на сегодняшней встрече стала перестройка системы ЖКХ, ведь долгое время Заполярье пытается уйти от мазутозависимости.

– Главная задача – без проблем пройти отопительный период, на это потребуются дополнительные финансы. Еще важнее в перспективе ближайших 5 лет минимизировать зависимость и перейти на другие виды топлива, менее подверженные скачкам стоимости, более эффективные и экологически безопасные, – рассказывает Андрей Чибис.

– Действительно, важная задача. Все ваши предшественники, с которыми я общался, пытались ее решить. Дело даже не в том, что решали неправильно. Если удастся создать более современную и автономную систему энергоснабжения, поставки энергоносителей и решить в целом задачу энергобаланса на Кольском полуострове, это, конечно, будет очень и очень важно. Давайте подумаем, какие дополнительные усилия в этом направлении нужно предпринять, – подвел итог Дмитрий Медведев.

Говорили и на другие темы. В частности, о создании комфортной городской среды, чтобы у молодежи не было желания покидать Кольский полуостров и люди видели перспективы для своей самореализации.

Премьер также подтвердил, что изменения порядка распределения квот, введенные в отношении камчатского краба, на рыбу распространены не будут. Этот вопрос волновал как промысловиков, так и предпринимателей.