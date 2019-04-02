В Мурманской области планируют ударить мусором по мазутозависимости

Наш регион мазутозависим. Согласно прошлогодним данным, за счет этого топлива вырабатывается более 70% тепла, но в скором времени картина может измениться. Причем из-за мусора, который каждый день выбрасывают северяне.

Альтернатива реальна?

Испытания «теплового котла», работающего на топливе из отходов, в Мурманской области уже начались. Во вторник, 2 апреля, врио губернатора Андрей Чибис посетил экотехнопарк в Междуречье, чтобы увидеть все своими глазами.

Специалисты изучают вопрос экологичности «теплового котла».Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– На самом деле я приехал посмотреть не просто на сортировочный комплекс, а на то, как проходит эксперимент по выявлению нового вида топлива. Вы знаете, что для Заполярья тема тепла особенно актуальна, и с точки зрения продолжительности, и с точки зрения его стоимости, которая напрямую зависит от объема мазута, – рассказал журналистам Андрей Владимирович.

Твердое вторичное топливо (RDF) состоит из остатков пластика, бумаги, текстиля, резины и даже кожи. Так,по тепловой способности 1,7 килограмма RDF соответствует 1 кубометру газа.

По словам первого заместителя генерального директора АО «Управление отходами» Евгения Барзыкина, из 310 тысяч тон мусора (общий объем образования отходов в нашем регионе) получится около 70 тысяч тонн инновационного топлива. Отопить им можно приблизительно 80 многоквартирных домов. Согласитесь, достаточно большой населенный пункт.

Евгений Барзыкин (справа).Фото: Светлана УФИМЦЕВА

– Мы пытаемся составить карту замещения мазута на другие виды топлива. Наша цель – стратегически поменять систему жизнеобеспечения населения, чтобы цены на коммунальные услуги стали доступнее для людей. Вчера мы объявили о первом быстром решении по исключению двойных платежей за те квартиры, которые используют электрообогрев, – подчеркнул Андрей Чибис. – Вторая задача – решить проблемы с вывозом мусора.

Теперь жители, отказавшиеся от привычного источника обогрева, будут оплачивать только электричество и отопление на общедомовые нужды, что в среднем - порядка 12% от платы за тепло.

К середине августа 2019 года «Управление отходами» должно подготовить комплексное предложение по замещению на RDF-топливо, а предварительные расчеты должны быть готовы уже через месяц.

По итогам работы первых месяцев регионального оператора собрано 50 800 тонн ТКО.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

Как это работает?

– Сейчас в Мурманской области в качестве сырья для производства RDF-топлива можно использовать до 40% поступающих на сортировку твердых коммунальных отходов. Внедрение установки по производству этого вида топлива и котельных, работающих на нем, позволит снизить тариф на услуги по обращению с ТКО, – рассказал заместитель директора мурманского филиала «Управления отходами» Виталий Измайлов.

Комплекс в Междуречье оснащен современным оборудованием от отечественных производителей. Он включает в себя сортировочные линии, сепарирующие машины, накопительные и прессовальные устройства, управляемые единой автоматической системой.

Напомним, здесь происходит выделение вторичного сырья: лома черных и цветных металлов, текстиля, стекла, полимеров и макулатуры (в объеме не менее 15% от поступающих отходов). Отобранные полезные фракции в основном планируется направлять на переработку за пределы региона.

На совещании, которое состоялось после экскурсии по комплексу, Андрей Чибис отметил - важно не только решать сиюминутные задачи.Фото: Светлана УФИМЦЕВА

В Мурманской области же может появиться еще один экотехнопарк. Предварительно, строить его собрались в районе Мончегорска, а перерабатывать он сможет 120 тысяч тонн мусора в год. К нему прилагается 3 мусороперегрузочные станции: в Апатитах, Полярных Зорях и Ковдоре. Общая стоимость проекта оценивается в 754 миллиона рублей.

КСТАТИ

Накануне тариф за услуги по обращению с ТКО для населения был снижен на 3 рубля. С 1 апреля плата составит 130,04 рублей с человека в месяц. А вот договоренности с банками о безкомиссионной оплате квитанций за вывоз ТКО до сих пор так и не достигнуты. По словам представителей АО «Управление отходами», это не выгодно самим кредитным организациям.