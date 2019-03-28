В Мурманской области плату за вывоз мусора снизили на 3 рубля

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-28T16:40:15+03:00

К сожалению, некоторые контейнеры в мурманских дворах выглядят вот так. Зато у нас снизили плату за вывоз мусора аж на 3 рубля. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

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Ситуация с коммунальными отходами в Заполярье неоднозначна. Когда пришел новый оператор по обращению с бытовыми отходами, некоторые дворы стали чище. Но, к сожалению, многие все еще завалены мусором. И проблема невывоза сохраняет свою остроту.

Причем, не только в поселках и различных ЗАТО. Достаточно один раз пройтись по Мурманску, чтобы увидеть засилье мешков во многих дворах. А тем временем, плата за вывоз мусора в Заполярье считается одной из самых высоких в стране.

- Вчера прошло заседание комитета тарифного регулирования. Этот тариф на вывоз, который сейчас приходит к нам в квитанциях, будет все-таки снижен. Потому что это ощутимые суммы, - сообщили «КП» в управлении Федеральной антимонопольной службы Мурманской области 28 марта.

И действительно, в этот же день выяснилось, что тариф будет снижен. Об этом поведали нам областные власти, но вот сумма «скидки» вряд-ли впечатлит наших читателей. Плату сбросили всего лишь на 3 рубля! Она составляла 133 рубля с человека, начиная с января 2019 года, а теперь вот будет равняться 130.

Лишь бы мусор вывозился вовремя и быстро! Это все, чего хотят жители Мурманской области. На сегодняшний день нельзя утверждать, что данное пожелание удовлетворяется в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU