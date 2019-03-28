В Мурманской области плату за вывоз мусора снизили на 3 рубля
Ситуация с коммунальными отходами в Заполярье неоднозначна. Когда пришел новый оператор по обращению с бытовыми отходами, некоторые дворы стали чище. Но, к сожалению, многие все еще завалены мусором. И проблема невывоза сохраняет свою остроту.
Причем, не только в поселках и различных ЗАТО. Достаточно один раз пройтись по Мурманску, чтобы увидеть засилье мешков во многих дворах. А тем временем, плата за вывоз мусора в Заполярье считается одной из самых высоких в стране.
- Вчера прошло заседание комитета тарифного регулирования. Этот тариф на вывоз, который сейчас приходит к нам в квитанциях, будет все-таки снижен. Потому что это ощутимые суммы, - сообщили «КП» в управлении Федеральной антимонопольной службы Мурманской области 28 марта.
И действительно, в этот же день выяснилось, что тариф будет снижен. Об этом поведали нам областные власти, но вот сумма «скидки» вряд-ли впечатлит наших читателей. Плату сбросили всего лишь на 3 рубля! Она составляла 133 рубля с человека, начиная с января 2019 года, а теперь вот будет равняться 130.
Лишь бы мусор вывозился вовремя и быстро! Это все, чего хотят жители Мурманской области. На сегодняшний день нельзя утверждать, что данное пожелание удовлетворяется в полном объеме.
ИСТОЧНИК KP.RU