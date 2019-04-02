Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис: "Мы нашли решение проблемы электрообогрева"

СЕГОДНЯ 08:49 2019-04-02T08:49:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Сколько копий было сломано в Мурманской области об электрообогрев. Тема непростая и обсуждали ее на всех уровнях вплоть до судов.

И вот, казалось бы, война закончена - Фемида встала на сторону электрообогревщиков. Арбитражный суд Северо-Западного округа с июня прошлого года узаконил предписание Управления федеральной антимонопольной службы по Мурманской области в отношении АО «Мурманэнергосбыт». Если сказать коротко, то двойные квитанции оказались под запретом. В свою очередь ресурсники представили северянам формулу, как им будут начислять деньги. А заодно обещали перерасчет.

Только переход на новую систему пошел со скрипом, и нет-нет,да видят наши земляки сразу две платежки в своем ящике или странные суммы. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис использовал весь свой опыт в сфере ЖКХ (не зря работал замом профильного министерства). И решил, что надо и в этой сфере навести порядок.

- Мы нашли решение проблемы электрообогрева - жители Мурманской области больше не будут платить за отопление дважды. Новая формула расчета такая: квартиры, перешедшие на электрообогрев, платят только за электричество + за общедомовые расходы на тепло (обогрев подъезда и прочих территорий общего пользования). Я уже изучил ряд наших коллег и компаний из ЖКХ, поэтому предупреждаю - каждый случай выставления некорректной квитанции будет разбираться нашим штабом, - сообщил глава региона.

К слову, это тему он поднял и на оперативном совещании, открывшем рабочую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU