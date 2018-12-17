2018-12-17T12:19:46+03:00
Общество

Электрообогревщики из Североморска получили перерасчет

А в Кандалакше диалог с ресурсниками складывается с трудом
Ника СВЕТЛОВА
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Подробная информация о порядке расчета и перечне документов, который северяне должны предоставить в "МЭС" для перерасчета за переход на электрообогрев, размещены на официальном сайте компании.Подробная информация о порядке расчета и перечне документов, который северяне должны предоставить в "МЭС" для перерасчета за переход на электрообогрев, размещены на официальном сайте компании.Фото: Александр ГЛУЗ
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Электрообогрев в Мурманской области - тема очень больная как для людей, которые решили на него перейти, так и для ресурсоснабжающей компании. Напомним, электрообгревщики были готовы платить только за потребляемое электричество, а "МЭС" насчитывал им еще и общедомовую тепловую энергию.

Не так давно ресурсники вывели формулу, по которой должны проводиться расчеты. На днях еще 18 жителей Североморска получили право на перерасчет от "МЭС". Процедура была непростой: северянам надо было доказать законность демонтажа батарей центрального отопления. Не все смогли это сделать, особая трудность была во флотской столице и в Кандалакше. Вмешаться пришлось администрациям городов.

- Они могут подтвердить факт того, что существовали специальные комиссии, которые согласовывали перевод отдельных квартир на «электрообогрев», - рассказали в "МЭС".

Всего на перерасчет заявились 266 человек, но лишь единицы смогли получить его сразу.

В Кандалакше процесс идет особенно непросто.

- 12 декабря в нашем городе работала бригада во главе с Евгением Никорой, которая публично рассмотрела несколько заявлений и документов. Процедура длилась почти 2 часа, в результате чего нескольких человек «принудили» согласиться на перерасчет по формуле "МЭС"а. Наши предложения и замечания, которые с трудом дали частично озвучить, либо игнорировались, либо на них были даны неадекватные разъяснения. Ясно дали понять, что либо народ соглашается с формулой и предъявляет запрашиваемые документы, либо оспаривает в суде, в других инстанциях данные действия, - рассказали кандалакшские электрообгревщики.

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