2019-04-13T14:35:06+03:00
Политика

Экс-министр здравоохранения Мурманской области стал главврачом детской больницы

Валерий Перетрухин в новой должности уже пообщался будущими медиками
Екатерина КОНОТОП
Поделиться:
Валдерий Перетрухин возглавлял минздрав региона с 2013 года. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.Валдерий Перетрухин возглавлял минздрав региона с 2013 года. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области.
Изменить размер текста:

Много чего можно вспомнить о периоде, когда министерство здравоохранения Мурманской области возглавлял Валерий Перетрухин. Тем не менее, все болевые точки обнажились с приездом нового главы региона Андрея Чибиса, который, не долго думая, отправил Валерия Геннадьевича в отставку.

Несмотря на то, что одно время ходили слухи, что экс-министр станет советником врио губернатора, ему было предназначено другое место. Педиатр по образования, Перетрухин до назначения на должность главы минздрава работал в врачом-интерном в детской городской больнице №2 Мурманска, врачом-педиатром роддома №1 и Октябрьского района детской поликлиники №2. А перед его уходом из министерства вакантным стало место главврача детской областной больницы, где Валерия Геннадьевича начали ждать сразу после отставки.

Всеобщие предположения подтвердились на этой, когда на встрече с выпускниками Северного государственного медуниверситета в Архангельске. На конференции работодателей работали главы детской поликлиники № 1, областной станции скорой помощи, областного клинического многопрофильного центра, городской поликлиники № 1, областной больницы, Оленегорской ЦГБ, Кольской и Печенгской ЦРБ, а также детской областной больницы. Последнюю представлял именно Геннадий Перетрухин, его же фамилия появилась на сайте медучреждения в графике приема пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мурманске сбили светофор, регулирующий движение на выезде из города
Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис отчитался о своих доходах
Угрозы взрыва продолжаются: здания «заминировали» в Коле и Кильдинстрое
В Мурманске глыбы льда раскурочили автомобиль и чуть не убили мужчину за одни сутки
Полиция Мурманска прокомментировала угрозу взрыва в торговом центре и горбольнице
Сбитый поездом под Кандалакшей щенок ищет дом
Врачи Мурманской областной больницы будут общаться с пациентами в прямом эфире в "ВКонтакте"
Судебный эксперт из Мурманска потеряла 2 миллиона рублей из-за взятки в 100 тысяч
Выселение не грозит: Мурманчане помогли «Улице» погасить долг за коммуналку
В Мурманскую область 159 раз нелегально провезли мед, молоко, колбасу и другие продукты
Андрей Чибис поручил сделать ночные автобусы до аэропорта "Мурманск"
Юные мурманчане подготовили проект собачьей площадки
Краевед из Анапы рассказал, как в Мурманске Юрий Гагарин сбежал из гостиницы к друзьям в гости
Житель Кандалакши 5 раз ударил палкой по голове своего приятеля
"Тотальный диктант" напишут в девяти городах Мурманской области
Возмутивший рыбаков Мурманской области закон о крабах принят окончательно
В Апатитах ищут эксгибициониста, на которого жалуются местные жители
Мечта рыбака: в Баренцевом море возле Мурманской области заметили огромные косяки мойвы
В Мурманской области выбирают коллективы для участия в "Играй, гармонь!"
В Кандалакше ссора двух собачников закончилась поножовщиной
Мурманская область вошла в антирейтинг по количеству поддельного молока
Мурманчане сами решат, какие торговые центры безопасные, а какие нет
Стало известно расписание поезда "Сирийский перелом" в Мурманской области
В Мурманске игорный клуб работал под маскировкой пивного бара
Фестивалю 20 лет: Мурманск снова накроет "Намоднение"