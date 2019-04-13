Экс-министр здравоохранения Мурманской области стал главврачом детской больницы

СЕГОДНЯ 13:55 2019-04-13T14:35:06+03:00

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Много чего можно вспомнить о периоде, когда министерство здравоохранения Мурманской области возглавлял Валерий Перетрухин. Тем не менее, все болевые точки обнажились с приездом нового главы региона Андрея Чибиса, который, не долго думая, отправил Валерия Геннадьевича в отставку.

Несмотря на то, что одно время ходили слухи, что экс-министр станет советником врио губернатора, ему было предназначено другое место. Педиатр по образования, Перетрухин до назначения на должность главы минздрава работал в врачом-интерном в детской городской больнице №2 Мурманска, врачом-педиатром роддома №1 и Октябрьского района детской поликлиники №2. А перед его уходом из министерства вакантным стало место главврача детской областной больницы, где Валерия Геннадьевича начали ждать сразу после отставки.

Всеобщие предположения подтвердились на этой, когда на встрече с выпускниками Северного государственного медуниверситета в Архангельске. На конференции работодателей работали главы детской поликлиники № 1, областной станции скорой помощи, областного клинического многопрофильного центра, городской поликлиники № 1, областной больницы, Оленегорской ЦГБ, Кольской и Печенгской ЦРБ, а также детской областной больницы. Последнюю представлял именно Геннадий Перетрухин, его же фамилия появилась на сайте медучреждения в графике приема пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU