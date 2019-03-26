2019-03-26T08:56:30+03:00
Общество

Андрей Чибис проверил работу мурманских поликлиник и больниц

Врио губернатора Мурманской области решил выяснить, почему в регионе не хватает врачей
Мария ПАШЕНКОВА
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Инспектировать медучреждения Андрей Чибис поехал, чтобы узнать, откуда в здравоохранении Мурманской области такие проблемы. Фото: пресс-служба правительства Мурманской областиИнспектировать медучреждения Андрей Чибис поехал, чтобы узнать, откуда в здравоохранении Мурманской области такие проблемы. Фото: пресс-служба правительства Мурманской области
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Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис продолжает работать в полях. Напомним, в воскресенье, 24 марта, он прогулялся по центру Мурманска, чтобы поговорить с населением. В понедельник же во второй половине рабочего дня поехал с проверкой в медучреждения города.

На предшествовавшем оперативном совещании врио губернатора поднял тему здравоохранения. И подчеркнул, что ждет конкретных предложений, как решать те или иные проблемы. Отговорка, что кадров не хватает, его не устроит. И в медучреждения - филиал городской поликлиники № 2 на улице Морской в Мурманске и приемное отделение Мурманской объединенной медсанчасти "Севрыба" - Андрей Чибис шел с целью узнать, что мешает притоку врачей.

- Столько пришло комментариев о проблемах в здравоохранении, что поехал посмотреть ситуацию сам, пообщаться с врачами и пациентами. Совещание будет завтра [26 марта], впечатления неизгладимые: 6 часов ожидания, если тебя привезли на скорой; назначили время приема, а врач в это время не работает; получить талончик к специалисту сложнее, чем выиграть билет на ЧМ по футболу. При этом самоотверженные врачи стараются помочь, есть цифровые сервисы, телемедицина. Сложная проблема, будем разбираться. Друзья, есть эксперты по оптимизации процессов, готовые помочь в оценке? - написал в своем Facebook Андрей Чибис.

Помимо этого врио поручил министру здравоохранения Валерию Перетрухину и вице-губернатору Инне Погребняк разобраться с каждой конкретной жалобой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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