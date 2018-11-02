Водолазы расширили зону поиска в районе затонувшего в Мурманске плавдока

2 Нояб. 16:42 2018-11-06T10:55:15+03:00

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В Кольском заливе сегодня продолжаются поиски старшего механика Виктора Проценко. 54-летний мужчина пропал во время ЧП на 82-м судоремонтном заводе в Росляково, где 30 октября затонул плавучий док. Как стало известно «КП», ведется обследование берега, расширена зона поиска в воде. В спецоперации участвуют водолазы Северного флота и специальные подводные аппараты. Всего к ней привлечено около 100 специалистов из различных ведомств.

Ранее сообщалось, что в акватории удалось обнаружить емкость с дизтопливом, которая находилась на затонувшем ПД-50. Экологической угрозы не возникло – периметр разлива был ограничен бонами и обработан реагентами. Ликвидацией занималась компания «Экосервис», а площадь загрязнения немногим превысила 5 квадратных метров.

Напомним, ночью в момент спуска на воду авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошла нештатная ситуация – под воду ушел один из крупнейших плавучих доков в мире. Пострадало пять человек, один из которых пропал. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В первые дни среди причин произошедшего озвучивался «перебой в электросети», но «Колэнерго», ответственное за данный участок опубликовало опровержение данной версии.

Авианосец в результате затопления дока не пострадал. Его удалось оперативно отбуксировать к мурманскому филиалу судоремонтного завода «Звездочка», где сейчас продолжается ремонт военного крейсера. Кран, который упал на «Адмирала Кузнецова» и пробил в нем дыру, пока убирать не планируют.