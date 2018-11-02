2018-11-06T10:55:15+03:00
Происшествия

Водолазы расширили зону поиска в районе затонувшего в Мурманске плавдока

Механика Виктора Проценко не могут найти четвертые сутки
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Виктор, попавший в ледяную воду Кольского залива после накренения плавдока, объявлен пропавшим без вести.Виктор, попавший в ледяную воду Кольского залива после накренения плавдока, объявлен пропавшим без вести.Фото: Соцсети
Изменить размер текста:

В Кольском заливе сегодня продолжаются поиски старшего механика Виктора Проценко. 54-летний мужчина пропал во время ЧП на 82-м судоремонтном заводе в Росляково, где 30 октября затонул плавучий док. Как стало известно «КП», ведется обследование берега, расширена зона поиска в воде. В спецоперации участвуют водолазы Северного флота и специальные подводные аппараты. Всего к ней привлечено около 100 специалистов из различных ведомств.

Ранее сообщалось, что в акватории удалось обнаружить емкость с дизтопливом, которая находилась на затонувшем ПД-50. Экологической угрозы не возникло – периметр разлива был ограничен бонами и обработан реагентами. Ликвидацией занималась компания «Экосервис», а площадь загрязнения немногим превысила 5 квадратных метров.

Напомним, ночью в момент спуска на воду авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» произошла нештатная ситуация – под воду ушел один из крупнейших плавучих доков в мире. Пострадало пять человек, один из которых пропал. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В первые дни среди причин произошедшего озвучивался «перебой в электросети», но «Колэнерго», ответственное за данный участок опубликовало опровержение данной версии.

Авианосец в результате затопления дока не пострадал. Его удалось оперативно отбуксировать к мурманскому филиалу судоремонтного завода «Звездочка», где сейчас продолжается ремонт военного крейсера. Кран, который упал на «Адмирала Кузнецова» и пробил в нем дыру, пока убирать не планируют.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Апатитах врачам и стоматологам платили ниже «минималки»
В Мурманске приостановили поиск старшего механика, пропавшего при ЧП на плавдоке
Пенсионерку из Мурманска ограбили собственные няньки, с которыми она познакомилась в кафе
Премьеру сериала "Мертвое озеро" перенесли на весну 2019 года
В Мурманской области возросло количество убыточных предприятий
Варзуга и Териберка вошли в число самых привлекательных сел нашей страны
В Росляково обнаружили труп в ходе тушения пожара в гараже
В ДТП под Апатитами погибли двое – водитель и пассажир Toyota Corolla
Мурманчане везут чайку в Архангельск и спасают утку из Глубокого озера
В Семеновском озере Мурманска поймали раков
Пострадавший при затоплении дока житель Мурманска пришел в сознание
Хоккеисты «Мурмана» начали Чемпионат в России Суперлиге с победы
Автобус с мурманскими туристам попал в ДТП на пути из Финляндии
Истощенную собаку с Рыбачьего забрал предполагаемый хозяин
Водолазы остановили поиски на затонувшем плавдоке в Мурманске
Мурманск покажут в проекте о городах России «Местные»
Больше 100 домов в Мурманске остались без воды из-за аварии
В Мурманске задымился «Николай Чудотворец»
Мурманские студенты и шведский режиссер ответили на вопрос «почему люди покидают Кольский север?» с помощью перформанса
В Мурманске запустили реактор на плавучей атомной станции «Академик Ломоносов»