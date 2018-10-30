На «Адмирала Кузнецова» упал кран, оставив дыру на палубе

30 Окт. 18:52 2018-10-31T18:19:22+03:00

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НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ ДОК

ПД-50 в Мурманске - конструкция уникальная. Один из крупнейших доков в мире - с грузоподъемностью 80 тысяч тонн! Тем удивительнее оказалось известие о том, что непотопляемый, как всем казалось, в прямом смысле пошел ко дну.

– Авария произошла в ночь на 30 октября, когда из дока выходил авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», – рассказывают силовики. – По предварительной информации, чтобы крейсер смог выйти из дока, рабочие стали опускать ПД-50 под воду (это стандартная практика). Для этой процедуры жидкостью заполняются цистерны, расположенные по краям дока. Однако по неустановленной причине насосы накачали в одну цистерну больше воды, чем было необходимо. Тогда ПД-50 накренился, и упали два башенных крана, установленных по бокам плавдока. Один из них - на авианосец.

Графика: Дмитрий ПОЛУХИН.

В доке находилось 70 сотрудников. Пострадали только пятеро. Когда конструкция накренилась, они упали в воду.

– Один работник сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него тупая травма брюшной полости. Состояние еще троих удовлетворительное, – подтверждают в минздраве Мурманской области.

Еще один рабочий пропал без веси. Спасатели до сих пор не могут найти старшего механика - 54-летнего Виктора Проценко.

Виктор Проценко.Фото: Соцсети

– Тело Вити до сих пор ищут водолазы, – жалуются родные Виктора Витальевича. – Он всю жизнь проработал на хлебзаводе механиком. Но когда предприятие закрыли, пришлось искать новую работу. Семью кормить ведь надо. Вот и пошел на этот док.

ВСЕГДА ЗАПУСКАЛИ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ПОДСТРАХОВКИ

В следственном комитете неофициально говорят, что в приоритете у них две версии ЧП: перебои с электричеством (из-за него и могла нарушиться работа насосов) и человеческий фактор.

Кстати, многие местные жители делают ставку на второй вариант.

– Я в девяностые работал на этом доке. Денег вообще не было, экономия полная. Но даже тогда при любом погружении запускали дизель-генератор для подстраховки, – признается мурманчанин Антон Игнатьев. – Даже если отключились насосы, задвижки всегда можно закрыть вручную!

За несколько дней до аварии. Фото: vk.com/roslyakovo1

Другие сотрудники подтверждают, что на ПД-50 было четыре генератора. Но, якобы, запускали их очень редко. К тому же оборудование не обновляли, и когда генераторы пытались включить, сделать это удавалось далеко не всегда. Хотя по нормативам аварийный дизель-генератор должны запускать под нагрузкой раз в десять дней.

СЭКОНОМИЛИ НА ДИЗЕЛЬНОМ ТОПЛИВЕ?

Еще один наш собеседник заявил, что электричество все же могло стать причиной аварии.

– Я уволился с ПД-50 два года назад. Могу сказать, что беда эта не удивительна, если знать, что там творится, – откровенничает бывший сотрудник дока Михаил Семенов. – Прямо перед моим уходом кто-то из начальства придумал перевести док на электрическую тягу. То есть погружение и всплытие идет от берегового питания. Начальники, конечно, радовались. Можно ведь теперь было моторную группу сократить и экономить на дизельном топливе. Спорить и доказывать что-то было бесполезно.

Впрочем, главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев уже заявил:

– Отключений в сетях, питающих 82 судоремонтный завод, не было.

Следователи продолжают выяснять причину аварии.

– Первым отделом по расследованию особо важных дел Северо-Западного следственного управления на транспорте возбуждено уголовное дело «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», – говорят в СКР. – Точная причина возникновения крена плавучего дока пока не известна.

Как сообщили «Комсомольской правде» в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), тяжелый кран, упавший с высоты 15 метров, повредил корпус авианесущего крейсера и его полетную палубу. Пролом (4 на 5 метров) и деформации обнаружены на тех участках, которые не связаны с жизненно важными системами корабля. В ОСК считают, что «никаких серьезных повреждений, способных значительно повлиять на сроки ремонтных работ», крейсер не получил. В том месте, куда упал кран, палуба была частично вскрыта, поэтому повреждения коснулись главным образом оборудования, а не самой палубы. По словам специалистов 35-го судоремонтного завода (корабль уже вскоре после ЧП был ошвартован у его причала), «сварщикам и другим рабочим хватит полторы-две недели для устранения поломок».

«Адмирал Кузнецов» в феврале 2017 года встал на ремонт после участия в военной операции у берегов Сирии в Средиземном море. В ходе ремонта на корабле полностью заменят все котлы. Стоимость работ оценивалась в 50 миллиардов рублей. Ожидается, что крейсер отремонтируют к концу 2020 года, а затем он вернется в состав Военно-морского флота России.

СПРАВКА «КП»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/675602" frameborder="0"></iframe> Во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» затонул самый большой в мире плавучий док.

ПД-50 - один из крупнейших плавучих доков в России. Предназначен для ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 тысяч тонн. Построен в 1979 году в Швеции по заказу ВМФ СССР. Здесь чинят крупнейшие российские суда: тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Сюда же поместили корпус АПЛ «Курск» после подъема со дна Баренцева моря. В 2011 году на ПД-50 произошло крупное ЧП: почти сутки тушили пожар на атомной подлодке К-84 «Екатеринбург».

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