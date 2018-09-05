Рыжего кота, которого щедро полили аккумуляторной кислотой, спасли волонтеры. Фото: Приют бездомных животных. МурманскРыжего кота, которого щедро полили аккумуляторной кислотой, спасли волонтеры. Фото: Приют бездомных животных. Мурманск
2018-09-05T16:19:59+03:00
Общество

Замучить, облить кислотой и на помойку: в Заполярье все чаще истязают домашних питомцев

В Мурманской области стало больше страшных случаев истязания животных
Ника СВЕТЛОВАЕлена ЧУМАКОВА
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Прошедшее лето мурманские зоозащитники между собой называют не иначе как форменным кошмаром. За три месяца не было и недели, чтобы им не пришлось экстренно мчаться на помощь находящимся на грани смерти животным.

Что с вами, люди?

И надо отдать должное волонтерам - в большинстве случаев им удавалось спасти искалеченных и брошенных на произвол судьбы четвероногих друзей.

Так случилось с персидской кошкой Девикой из Мурманска, которую хозяйка ошпарила кипятком и выкинула умирать в подъезд, и с шикарным рыжим котом из Мончегорска, которого «добрые» люди окатили аккумуляторным электролитом, и с шарпеем Луной, брошенной в лесу на долгие полтора месяца из-за того, что не поладила с ребенком своих хозяев.

Правда, больному пекинесу, выкинутому в пакете на одну из туломских помоек умирать, 11 котятам, выставленных на солнцепек в ведре с окурками, и 14-летнему далматину из Минькино, умиравшему на глаза у своих хозяев несколько лет, отзывчивые активисты просто не успели помочь – животные погибли.

11 котят, выставленных на солнцепек в ведре с окурками, активисты успели спасти, но они погибли через несколько дней от инфекции. Фото: соцсети

11 котят, выставленных на солнцепек в ведре с окурками, активисты успели спасти, но они погибли через несколько дней от инфекции. Фото: соцсети

- Признаться, я не понимаю, что происходит с людьми, откуда столько жестокости и равнодушия. Взять того же пекинеса или Девику. Мне кажется, не все в порядке с их хозяевами. На дворе XXI век, есть Интернет, где можно пристроить их в добрые руки, столько ветклиник, где можно гуманно усыпить, - разводит руками руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.

Виновата политика?

Волонтер Фонда поддержки бездомных животных «Ищу друга» Виктория Клепикова видит причину участившихся случаев жестокого обращения с братьями нашими меньшими в нестабильной политической обстановке.

- Скорее всего, сложившаяся этим летом ситуация никак не связана с годом. На это, вероятно, больше повлияла политическая нестабильность: скачки цен и так далее. Этот вариант никак нельзя исключать. На этом фоне у людей с нездоровой психикой и произошел срыв, - комментирует обстановку с животными в Мурманской области Виктория Клепикова. – Но, в целом полагаю, здесь проблема особенностей воспитания, смены менталитета и устройства института семьи уже у не одного и даже не у двух поколений.

Кошка Девика пять дней буквально гнила заживо у дверей хозяйской квартиры. Фото: Юлия Рекало

Кошка Девика пять дней буквально гнила заживо у дверей хозяйской квартиры. Фото: Юлия Рекало

И как оказалось, мнение Виктории во многом совпало с точкой зрения профессионального психолога. Валерий Гладких из Центра экзистенциально-гуманистической психологии и психотерапии «Здесь и теперь» сразу оговаривается, что человеческая природа устроена агрессивно по отношению к животному миру. Так уж исторически сложилось, что люди всегда уничтожали братьев наших меньших.

- Идентифицируя себя с животными, мы попадаем в ловушку. Когда мы говорим «котенок обиделся», «собака злая или напуганная», мы переносим образ человека на питомцев и приписываем им характеристики, которыми они не обладают. А потом отыгрываем на них свои аффекты. Речь идет не только о злости, но и о счастье, и радости. Почему это удобно? Мы выплескиваем эмоции, адресованные начальнику, мужу и другим людям, на существа, которые не могут дать нам отпор, пожаловаться или обратиться в полицию, - объясняет психологическую подоплеку Валерий Гладких.

Конечно, состояние аффекта не появляется, как говорится, на пустом месте – не отыгранные сильные эмоции накапливаются в течение определенного времени, но рано или поздно они выплеснутся. И если речь идет о негативной составляющей, то это будут садистические проявления.

- Разумеется, к этому приводит рост напряженности в обществе. Речь идет и о политических, и о социальных процессах, - отмечает психолог. – Конечно, в обществе достаточно психически неуравновешенных людей. У них нет морально-нравственных рамок, которые могли бы тормозить их. Вероятно, в большинстве случаев, произошедших за это лето в Мурманской области, речь идет именно о них.

Два на два

К слову, в полиции региона также отмечают, что обращений в их адрес по поводу жестокого обращения с животными крайне много – столько, что подсчитать трудно.

- С начала этого года в Мурманской области было возбуждено два уголовных дела по факту жестокого обращения с животными. К слову, за весь прошлый год статистика аналогичная, - отмечает врио начальника пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

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