В Мончегорске шикарного рыжего кота облили аккумуляторным электролитом

2 Авг. 17:36 2018-08-02T17:37:13+03:00

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Кошмарное лето 2018-го года продолжается. Список ужасающих своей жестокостью историй над ни в чем не повинными животными вчера пополнил рыжий кот из Мончегорска. Беднягу постигла та же судьба, что и персидскую кошку в Мурманске, которую хозяйка ошпарила кипятком. Правда, на этот раз жидкость, вылитая на кота, оказалась гораздо страшнее – аккумуляторный электролит.

- История бедняги банальна. Он жил в любви и заботе у одинокой бабушки. Хозяйка погибла при пожаре в собственной квартире, а ее питомца удалось спасти. Оставшегося без дома беднягу пожалела соседка и забрала его к себе, - рассказывает редактор и распредедлитель средств группы «Бездомный мир. г. Мончегорск» Мария Чистякова. – Но вскоре у женщины началась аллергия на шерсть, и кот все-таки отправился жить на улицу. Рыжий облюбовал ближайший теплый подвал. К тому же, его хорошо подкармливали.

Так кот прожил два года: беспризорничал и попрошайничал, с людьми был ласков, но и не навязывался. Одно «но» - бедолага не был кастрирован, и набивался в женихи ко всем гулящим кошкам, при этом строя из себя рыжего льва в брачный период.

- Конечно, мы не знаем точных подробностей, но скорее всего, его крики и метки вызвали ярость окружающих мужчин, и кота облили аккумуляторным электролитом, - делится деталями этой кошмарной истории Мария Чистякова. – У Рыжего ожоги носа, живота и разъедены кислотой задние лапы. В основном повреждены мягкие ткани вместе с кожей и шерстью, которые слазят до кости. Когда кота нашли - он мог только лежать. Люди, знавшие историю бедолаги, решили ему помочь и написали нам.

Мончегорцы быстро отозвались на кошачью беду – как говорится, всем миром собрали деньги и на лечение, и на до дорогу до Мурманска. В ветеринарную клинику Рыжей уехал на такси. Правда, транспорт для мурлыки пришлось искать довольно долго - никто не хотел брать искалеченное животное без сопровождения даже за деньги.

- Сейчас состояние кота стабильное. Ему провели диагностику, прокололи обезболивающие. После того, как в ветклинике бедняга получит все необходимое лечение, его заберет к себе на дальнейшую реабилитацию руководитель Приюта для бездомных животных Оксана Анчишкина, которая откликнулась на наш клич о помощи, - говорит Мария Чистякова.

Однако сбор денег на лечение Рыжего продолжается. Посильную сумму можно перевести на карту Сбербанка 4276 4100 1319 7181, которая привязана к номеру телефона Марии Чистяковой +7-909-563-03-03. При отправке платежей, чтобы избежать путаницы, указывайте в сообщениях цель платежа «для Рыжего».

К СЛОВУ

Девика, которую ошпарили кипятком, идет на поправку. Фото: "Подари шанс" - Помощь бездомным животным"

- У ошпаренной кипятком Девики здоровье и дела налаживаются. Кошка идет на поправку – почти все ранки на ее теле зажили. Сейчас персидская когда-то красавица готовится к стерилизации, а уже после операции волонтеры начнем искать для нее новый – куда более гостеприимный чем прежний – дом, - поделилась новостями волонтер группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало.