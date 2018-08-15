Шарпея выкинули в лес под Ковдором, потому что он не поладил с ребенком

СЕГОДНЯ 09:16 2018-08-15T09:14:56+03:00

Такой Луна была в прошлой жизни - до того, как оказалась брошенной в лесу на произвол судьбы. Фото: Из личного архива официальных хозяев Луны

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Сайты объявлений пестрят предложениями о продаже щенков шарпея. Заводчики просят за породистых малышей от 10 тысяч рублей и выше. Правда, есть и те, кто готов отдать уже взрослую собаку за чисто символический один целковый. Но такой цивилизованный и гуманный метод пришелся не по вкусу владельцам Луны. По крайней мере, так подозревают зоозащитники. Но обо всем по порядку.

Напомним, трехлетний шарпей – теперь уже с уверенностью можно говорить о его возрасте – провел в лесу под Ковдором больше месяца. Как эта плюшевая собака с ее нежной склонной к аллергии кожей столько времени продержалась среди комаров, мошки и диких зверей, остается только догадываться. Ясно одно: людей она боялась гораздо больше, чем обитателей леса.

Зоозащитники с трудом, но все же смогли поймать до смерти напуганное животное и были шокированы его состоянием: задняя лапа сломана, страшный дерматит по всему телу, заворот век и ушной отит. Конечно, со всем этим со временем при должном лечение и уходе волонтеры справятся, а заодно постараются заживить и душевные раны. Сейчас волонтеры пытаются выяснить, кто нанес их собаке.

- С помощью клейма нам удалось выйти на заводчиков, а потом и на последних официальных хозяев Луны. Три года назад ее привезла из Брянска семейная пара из Апатитов. Все это время собака жила в компании стаффордширского терьера и двух или трех детей. По словам бывшего хозяина Луны, шарпей начал проявлять агрессию к самому младшему ребенку, который только начал ползать. Поэтому собаку пришлось отдать. Это случилось в мае, - рассказывает, что удалось узнать о прошлом Луны, волонтер группы «Помощь бездомным животным. г. Полярные Зори» Ольга Молокова.

Новыми владельцами Луны стали Анна и Дмитрий из города атомщиков на черном ВАЗ-2110, которые откликнулись на объявление в соцсетях. О дальнейшей судьбе своей собаки аптитчанин ничего не знает. У мужчины даже нет никаких контактов новых хозяев шарпея. По его словам, те звонили ему сами всего четыре раза. Документы, кстати, тоже не были переоформлены.

- Официальный владелец Луны предложил предоставить нам запись с камер видеонаблюдения, как он передает собаку. Мы попросили хотя бы распечатку звонков за май от оператора мобильной связи. Но в качестве доказательств он предоставил нам только запись его разговора с Дмитрием. Я так поняла, что он все-таки нашел его телефон каким-то образом. Мы пытаемся дозвониться до якобы нового хозяина Луны, но телефон либо выключен, либо никто не отвечает. Скажу больше, что нам удалось выяснить, что этот номер зарегистрирован на человека, который проживает в Апатитах, а не Полярных Зорях и его зовут … не Дмитрий. Кроме того, номером пользуются всего два-три раза в месц, - приводит доводы волонтер.

Настораживает и то, что на страницах в сетях у апатитчанина и его супруги 26 июня появилось видео купания шарпея и стаффордширского терьера в озере. Правда, апатитчанин уверяет, что снято оно еще в мае, а вот руки опубликовать дошли только в конце июня. Кто на самом деле бросил породистую собаку в лесу умирать? На этот вопрос со 100% уверенностью никто не может ответить. Но волонтеры надежду узнать правду о прошлом Луны все же не теряют.

- Уважаемые северяне! Если у вас есть информация о жизни этого шарпея до того, как он попал к нам, свяжитесь, пожалуйста, с представителями нашей группы, - обратилась к пользователям соцсетей Ольга Молокова.

Смеем напомнить, что в марте похожая история приключилась с 13-летним псом Шоном, который после чудесного спасения стал величаться Фартом. Хозяйка высадила старого верного друга на трассе «Кола» в районе Кицы в компании матраса и миски с кормом. Шон также как и Луна не ужился с маленьким ребенком своих хозяев. Как и в случае с шарпеем, от верной смерти спасли зоозащитники.