Отставка Владимира Гусева: чем запомнился председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области

Владимир Гусев работал добросовестно. Фото: правительство МО

В Мурманской области решительно идут кадровые перестановки. Так, на днях был уволен директор «Мурманских городских парков и скверов» Александр Накай, а вслед за ним - руководитель «Управления дорожного хозяйства» администрации Мурманска Денис Мороз, который был виновен в срыве сроков ремонта дорог. После этого пришла очередь руководителя отдела строительного контроля администрации Мурманска Галины Яковцевой, которая лишилась кресла из-за промедлений рабочих при замене дымовой трубы в Росляково.

И вот, 31 августа покинул пост председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Алексеевич Гусев. Однако свою работу он выполнял добросовестно, так что претензий у губернатора региона Андрея Чибиса к нему не было.

- Вы знаете, с каким глубоким уважением к Вам отношусь. Низкий поклон за службу, – подчеркнул Андрей Чибис, вручив уже бывшему подчиненному благодарность губернатора Мурманской области за многолетнюю безупречную работу и высокий профессионализм.

Владимир Гусев руководил региональным комитетом по обеспечению безопасности населения с октября 2018 года и теперь с чистой совестью уходит в отставку.

Чем запомнился Владимир Гусев на своем посту?

На контроле бывшего председателя комитета по обеспечению безопасности находилась ситуация с летним паводком, из-за которого затопило некоторые дачные участки в Мурманской области и, вероятно, рухнул железнодорожный мост через Колу. Благодаря слаженным действиям проблему большой воды удалось быстро разрешить.

Также Владимир Гусев входил в состав оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве Мурманской области, обеспечивая меры безопасности в пандемию.

Кроме того, экс-глава вел работу по созданию в регионе бесперебойной системы вызова экстренных служб по единому номеру "112" - все единые дежурно-диспетчерские службы были оснащены оборудованием и специальным программным обеспечением осенью 2018 года.

Жизненный путь

Владимир Гусев родился 13 июля 1960 года в селе Саблуково в Горьковской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию имени М.В.Фрунзе.

С сентября 1981 года по декабрь 1998 года проходил военную службу на различных офицерских должностях в Вооруженных Силах России. С 1985 по 1987 год принимал участие в боевых действиях в Афганистане.

В 2008 году стал начальником Главного управления МЧС России по Республике Карелия, а спустя несколько лет, в 2012 году был назначен в должность начальника Главного управления МЧС России по Мурманской области. За время службы награжден орденами «За военные заслуги», «Красной Звезды», «За службу Родине в ВС СССР» III степени, а также другими государственными и ведомственными наградами, памятными знаками.

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