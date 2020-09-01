Председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области ушел в отставку

Андре Чибис поблагодарил Владимира Гусева за отличную работу.

Кадровые перестановки в правительстве Мурманской области продолжаются. 31 августа свой пост покинул председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Владимир Гусев.

Расставание прошло на позитивной ноте: после подписания постановления об отставке губернатор Андрей Чибис встретился со своим уже бывшим подчиненным.

- Вы знаете, с каким глубоким уважением к вам отношусь. Низкий поклон за службу, – отметил Андрей Чибис и вручил Владимиру Гусеву благодарность губернатора Мурманской области за многолетнюю безупречную работу и высокий профессионализм.

Владимир Гусев возглавил комитет в октябре 2018 года.

СПРАВКА "КП"

Владимир Гусев родился 13 июля 1960 года, закончил Военную академию имени М.В.Фрунзе. В 2008 году стал начальником Главного управления МЧС России по Республике Карелия.

Указом Президента РФ от 16 июня 2012 года Гусев Владимир Алексеевич назначен на должность начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области с присвоением специального звания – генерал-майор внутренней службы. За период службы награжден орденами «За военные заслуги», «Красной Звезды», «За службу Родине в ВС СССР» III степени, а также другими государственными и ведомственными наградами, памятными знаками.

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