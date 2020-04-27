Кто входит в оперативный штаб Мурманской области по борьбе с коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T15:42:36+03:00

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом работает еще с 31 января. Фото: Правительство Мурманской области

Всего в оперштабе насчитывается больше сорока представителей всех сфер жизни

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Коронавирус – общая беда, и бороться с ним надо всем вместе. Еще 31 января в Мурманской области был создан межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности населения в связи с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекцией. Тогда же была создана и оперативная группа по сбору и обобщению информации.

Согласно распоряжению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса в состав оперштаба вошли 34 представителя различных ведомств. Со временем этот список расширился. Председателем созданного органа стал сам глава региона, а его заместителем вполне предсказуемо - его правая рука Оксана Демченко. Также в оперштаб были включены глава регионального Роспотребнадзора Лена Лукичева, председатель комитета по обеспечению безопасности населения Владимир Гусев, а также два заместителя губернатора - Дмитрий Филиппов и Елена Дягилева, руководитель аппарата правительства Надежда Аксенова и ряд министров во главе с отвечающим за здравоохранение Дмитрием Панычевым.

В составе оперативного штаба замечены представители управления ГОЧС и ПБ Мурманской области, Пограничного управления ФСБ по Западному Арктическому округу, Министерства иностранных дел России в Мурманске, Северного флота, Октябрьской железной дороги, администрации столицы Заполярья, УМВД и УГИБДД по Мурманской области, Роздравнадзора, прокуратуры и Росгвардии. Позже к ним присоединились и другие ведомства: управление федеральной службы судебных приставов, линейный отдел МВД России на транспорте, военный комиссар Мурманской области и спикер областной Думы Сергей Дубовой.

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