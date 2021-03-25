Сотрудник клуба "Скиф", чья детская группа попала под лавину в Хибинах: "Информация о третьей степени лавинной опасности появилась постфактум"

Детские туристические группы вывозят из Хибин. Фото: МЧС по Мурманской области

22 марта 2021 года с горы Маннепахк в Хибинах сошла лавина. В этот момент рядом находилась зарегистрированная в МЧС туристическая группа из 16 человек, 13 из них - дети. Под снегом оказались трое, но двоих смогли достать почти сразу, а вот 12-летнюю девочку засыпало основательно.

За поход детской группы отвечал турклуб "Скиф" из Санкт-Петербурга. Руководителя группы задержали, у клуба изъяли документацию. Его сотрудники тяжело восприняли все случившееся.

- Мы очень расстроены. И трагедией, и тем что, что МЧС прибыло не сразу. Получается, что дети в Хибинах могут рассчитывать только на свои силы. Информация о третьей степени опасности появилось постфактум. В принципе, когда подаешь заявку, МЧС не дает никаких рекомендаций и указаний, - рассказала "КП" одна из сотрудниц "Скифа", которая попросила не указывать ее фамилию. - Все основные действия (откапывание девочки из-под снега. - Ред., спасение других детей) сделали руководители, спасатели прибыли только к ночи. Искали, откапывали, пытались откачать, 2 часа реанимации... Если бы врач прибыл в первые часы, если бы приехали не только все ближайшие туристы, но и спасотряд, все было бы иначе. А если бы МЧС сообщало группам о лавиной обстановке не в общем, а конкретно по маршруту...

Напомним: вертолет с врачами и нужным для реанимации оборудованием смог вылететь только утром 23 марта, но сесть не смог из-за погоды и сложного рельефа. Спасатели не сразу прибыли к месту трагедии: лавина сошла на труднодоступном маршруте.

Всего в Хибинах было 8 групп от группы "Скиф", сейчас их досрочно возвращают из походов. Одна группа уже уехала в Санкт-Петербург.

- Родители очень переживают за своих детей, клуб, девочку. Выбираться будут штатно, - уточнила наша собеседница.

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