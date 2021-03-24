Задержан руководитель туристической группы, которая попала под лавину в Хибинах

Туристическую группу эвакуировали почти сутки. Фото: МЧС России по Мурманской области

22 марта 2021 года с горы Маннепахк в Хибинах сошла лавина, рухнувший снежный карниз задел зарегистрированную туристическую групп из Санкт-Петербурга (в горы ушли 16 человек, в том числе 13 детей от 12 до 15 лет). Под завалом оказались трое, два подростка смогли выбраться самостоятельно, а вот 12-летняя Диана (имя изменено) два часа провела в плену на глубине в 1,5 от поверхности. После длительной гипоксии девочку не смогли откачать.

Детей в Хибинах сопровождали трое взрослых от клуба "Скиф". Фото: МЧС России по Мурманской области

По факту случившего СУ Следственного комитета по Мурманской области возбудило уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшего по неосторожности смерть ребенка). Под проверку в первую очередь попал турклуб «Скиф» в Санкт-Петербурге, который организовал детский поход в Хибины (всего от него в Мурманскую область поехали 8 групп). В клубе изъяли документацию, которая касается этой поездки.

- Также задержан руководитель туристической группы, - сообщили в СКР по Мурманской области.

Напомним: детей сопровождали трое взрослых. Как сообщили в администрации Приморского района Санкт-Петербурга, в «Скифе» работают опытные педагоги с богатым опытом походов.

На эвакуацию группы из Хибин до станции «Имандра» и потом на поезде до Апатитов ушли почти сутки. Работе спасателей мешала плохая похода, обилие снега и сложный рельеф местности.

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