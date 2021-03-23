Попавшая под лавину в Хибинах девочка почти два часа провела под снегом

Вероятность схода лавин зависит от состояния снега на склоне. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Всю ночь спасатели боролись за жизнь 12-летней Дианы из Санкт-Петербурга, оказавшейся под снегом - 22 марта 2021 года с горы Маннепахк в Хибинах сошла лавина.

Девочке делали искусственную вентиляцию легких, сердце заводилось, но потом сердечная деятельность угасала. Ситуацию осложняло переохлаждение - девочка почти два часа пробыла под снегом. Под утро на место происшествия прибыли медики. Планировалась эвакуация девочки вместе с медицинским персоналом на вертолете, но спасти ее, к сожалению, не удалось. Медицинские работники констатировали смерть.

Ночью в сторону места происшествия, по данным источника редакции "КП", из оперативного штаба, развернутого в Мончегорске, выдвинулись психологи по работе с детьми. По данным Следственного комитета, все дети, по состоянию на 9.30, еще находятся на месте происшествия.

Эксперт редакции "КП" прокомментировал события по поводу схода лавины в Хибинах 22 марта.

- Любой склон круче 30 градусов в зимний период потенциально опасен. Основной архитектор лавин - ветровой перенос. Снег сдувает с вершинных плато и гребней на склоны и особенно в кулуары (с французского - коридор, углубления на склонах), а так же создает снежные карнизы. Это наиболее опасные места. Вероятность схода лавин зависит от состояния снега на склоне. Подниматься или нет и как двигаться решает руководитель группы, - сообщил редакции "КП" Максим Черных, гид, экскурсовод по Хибинам.

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