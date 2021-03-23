Вертолет с медиками не смог приземлиться в месте схода лавины в Хибинах

Фото: правительство МО

22 марта в Хибинах сошла лавина. Рядом с ней оказалась туристическая детская группа из 16 человек. Одна из путешественниц, 12-летняя девочка, оказалась под снежным карнизом и погибла. Спасатели как могли боролись за ее жизнь, но утром 23 марта была констатирована смерть ребенка. Остальные участники похода живы, чувствуют себя сносно.

Как стало известно, медики не смогли добраться до места происшествия на вертолете и прибыли только к утру.

- Вертолет «Северо-Западного авиационного поисково-спасательного-центра» не смог произвести посадку по причине погодных условий и особенностей рельефа данной местности, после вернулся в Мончегорск, - сообщили в ГУ МЧС России по Мурманской области. В сопровождении спасателей группа туристов проследует на станцию Имандра, оттуда на снегоходах их доставят до Риж губы, далее на автобусе в гостиницу Мончегорска.

Для участников группы спланировано медицинское обеспечение, питание и психологическая помощь. С родственниками и близкими работают специалисты службы психологической помощи ГУ МЧС России по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сход лавины в Хибинах 21 марта 2021 года: что известно о погибшей девочке. Что известно о погибшей во время схода лавины в Хибинах девочке и походе, в котором она участвовала (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru