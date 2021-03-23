Мама погибшей под лавиной в Хибинах школьницы из Санкт-Петербурга: "Она боролась 12 часов, но чуть-чуть не хвалило сил"

Всю ночь ее пытались реанимировать, но вертолет с врачами и нужным оборудованием не мог вылететь в темноте. Фото: Личный архив

В эти часы под Мончегорском идет эвакуация участников туристической группы, которая попала под сход лавины с горы Маннепахк. Обрушившийся снежный карниз задел трех человек, двое смогли выбраться почти сразу, а вот 12-летнюю Диану (имя изменено) откопали только спустя почти два часа.

Всю ночь ее пытались реанимировать, но вертолет с врачами и нужным оборудованием не мог вылететь в темноте. Как после объяснили в областном МЧС, борт не мог сесть из-за сложного рельефа и непогоды. Девочка умерла.

Сейчас решается вопрос о транспортировке тела, всем действиям служб мешает непогода. Предварительная причина смерти - гипоксия, которая привела к остановке сердца.

В Мурманскую область из Санкт-Петербурга вылетел отец Дианы. Ее мама сделала заявлением в «ВКонтакте».

- Уважаемые журналисты, я понимаю, что это ваша работа, но прошу вас не названивать и не караулить родственников под окнами. Оставайтесь людьми! Ее сердце билось, и она боролась 12 часов в ожидании эвакуации, но чуть-чуть не хвалило сил. Утром нам сообщили, что она умерла. Никаких интервью не будет, - написала Юлия Кузьмина на свой странице.

«Комсомольская правда»-Мурманск» выражает соболезнование семье девочки.

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