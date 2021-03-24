Одну из детских тургрупп, которая находилась в Хибинах, отправили в Санкт-Петербург

Дети поехали домой. Фото: правительство МО

22 марта 2021 года в Хибинах сошла лавина. Рядом с ней оказалась детская туристическая группа из 16 человек. Под снежный карниз попала 12-летняя девочка из Санкт-Петербурга, которую, несмотря на все усилия, спасти не удалось. С остальными участниками все в порядке - их уже эвакуировали с места происшествия в Апатиты, откуда они поедут домой.

Известно, что дети в сопровождении нескольких взрослых отправились в этот поход от туристического клуба "Скиф". Кроме них в опасном месте в Хибинах проходили еще 8 туристических групп ребят. После случившегося их тоже сняли с горного маршрута.

Сейчас руководителя пострадавшей тургруппы задержали, а в клубе изъяли документацию, которая касается данной поездки. Как бы то ни было, ребята не останутся без сопровождения в северную столицу.

- По каждой группе есть несколько взрослых руководителей, в составе каждой из них есть родители. Дети поедут обратно в Санкт-Петербург в их сопровождении. Почти все группы сейчас находятся в Апатитах. Одна группа уже отправилась в Санкт-Петербург, - сообщили "КП" в пресс-центре администрации Приморского района Санкт-Петербурга.

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