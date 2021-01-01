Позади 12 месяцев, которые стали настоящим калейдоскопом из событий и эмоций. 2020-й точно войдет в историю как год противоречий, противостояния и побед. «Комсомольская правда»-Мурманск» подводит итоги и представляет топ-10 самых читаемых статей на сайте.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСамые читаемые новости на сайте \\"Комсомольской правды\\"-Мурманск\\" за 2020 год. Что читатели сайта \\"КП\\"-Мурманск\\" лучше всего читали в 2020 году (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru