Жительницу Мурманска, на которую напала собственная сумасшедшая собака, спас питбуль

Когда в конце октября в Мурманске бойцовская собака напала на хозяйку, среди северян и, так называемых, диванных экспертов нашлись лишь единицы, кто пожалел бедную женщину. Большинство в случившемся обвинили ее саму, мол, несчастного пса били и довели до того, что он решился атаковать.

Сама же Татьяна перенесла три операции и только спустя два месяца вышла из больницы. Мурманчанка заглянула в «Комсомолку», чтобы рассказать, что произошло утром 21 октября на самом деле.

Залежалый товар

- Татьяна, как вы себя чувствуете?

- Были времена и получше, но относительно того, что было, ничего. Тот факт, что на восстановление после случившегося мне понадобится полгода, должен дать вам представление о масштабе катастрофы.

Как же начиналась эта запутанная история, которая едва не обернулась трагедией?

Пес боролся с наплывами агрессии, но в какой-то момент генетика взяла свое. Фото: Из личного архива Татьяны

Татьяна держит собак крупных пород уже 36 лет. Но большой опыт не помешал ей, как она сама считает, попасть на недобросовестного заводчика.

- У меня умер американский бульдог. Мы слишком поздно узнали, что у него были проблемы с сердцем. После его смерти я искала себе щенка этой же породы, но не смогла найти хороший питомник. А потом увидела Манфреда и просто влюбилась, - вспоминает собеседница «КП».

Манфред или, как его с любовью называет хозяйка, Моня был четырехмесячным щенком породы американский булли. Однако семья Татьяны была категорически против и отговаривала от этой собаки, словно чувствуя, что ничего хорошего из этого не выйдет, но мурманчанку было не остановить.

- Меня не смутило, что Манфреду было на тот момент уже четыре месяца, хотя обычно племенных щенков расхватывают быстро, поскольку покупателям приходится ждать их по году. Заводчица Елена Троянова сделала мне хорошую скидку и отдала собаку за 60 тысяч рублей, а не за 90 – столько он стоит в действительности, - говорит о первом тревожном звоночке Татьяна. – Настораживало и то, что в отличие от своих коллег, готовых засыпать потенциального покупателя фотографиями и видео подрастающих щенков, Елена ничего не присылала, оправдываясь, что на такие материалы у нее не хватает времени. Сейчас я понимаю, почему она этого не делала – собака была изначально бракованной.

Забирать Моню поехал сын Татьяны. Его тоже смутило, что заводчица не пригласила его в дом, а вынесла Манфреда на улицу. У подъезда она сунула щенка и его документы в руки молодому человеку, забрала деньги и ушла. Хотя обычно заводчики рады показать покупателю и маму малыша и то, в каких условиях он рос.

Трясется и лапы подворачиваются

Сама Татьяна приехала в Петербург только через несколько дней и нашла своего любимца забившимся под стол. Манфред смотрел на незнакомых людей и весь трясся. Когда щенка удавалось выманить из его укрытия, он хватал предлагаемую ему еду и прятался обратно.

- Это был еще один звоночек. Ведь щенки осваиваются на новом месте быстро – страх перед неизвестностью побеждает свойственное всем крохам любопытство, - уверяет мурманчанка. – Моня же неделю просидел под столом, а когда все-таки вышел, выяснилось, что у него проблемы с лапками. Вероятно, из-за малой подвижности сухожилия ссохлись – так мне сказали ветеринары, поэтому, как только он начинал бежать, лапки подворачивались, и он падал. Остается предположить, что все четыре месяца он просидел дома и ни разу не выходил на улицу. Не привитых щенков заводчики вывозят обычно подальше от город и там дают им вволю порезвиться. Но это, видимо, не тот случай. В щенков надо вкладывать много денег и сил: мясо и творог следует давать с определенного возраста, например. Но Моня стал открывать для себя новые вкусы уже в нашей семье.

А еще Татьяна позвонила Елене, чтобы спросить, какие игрушки нравятся Манфреду. Но вместо ответа о дорогостоящем мячик или специальном канате, узнала, что достаточно связать пять пар дырявых носков и кинуть их псу.

Новая жизнь

Семья Татьяны вынесла вердикт – надо возвращать! Но мурманчанка даже подумать боялась, что ждет малыша в северной столице и решила бороться за него до конца. Тем более, что ее не покидало ощущение, что Моню уже возвращали заводчице.

Еще в августе никто не мог подумать, что Моня сможет кинуться на свою любящую хозяйку. Фото: Из личного архива Татьяны

- Я стала заниматься им. Все хондропротекторы, которые привозил мне сын из Финляндии, отдавала Моничке, и к 10-11 месяцам лапки перестали подворачиваться. А после года мы стали потихоньку увеличивать нагрузку, - вспоминает Татьяна.

Но если физически Манфред окреп и стал великолепным кобелем, то в психологическом плане постоянно удивлял хозяйку перепадами настроения. То он дерзкий, то пугливый.

- Например, когда был маленький, мог неожиданно уединиться в другую комнату, сесть в центре спиной к двери и смотреть в одну точку вверху. Инопланетный какой-то. Он рос как изгой, хотя мы не отказывали ему в внимании, - рассказывает Татьяна.

Но странности в психике этого американского булли прекрасно сочетались с незаурядным умом. Манфред легко усваивал все команды: ходил змейкой, а в полгода мог ходить с хозяйкой без поводка, не реагируя на раздражители в виде других собак. Ближе к году Татьяна отвела питомца в клуб «Цербер» на общий курс дрессировки. Занималась им кинолог МВД Ольга Кобелева.

Нарушила правила

Увы, избежать трагедии это не помогло. Ольга Александровна сразу разглядела в нем скрытую агрессию и предупредила хозяйку, что рано или поздно пес выплеснет ее наружу.

- В какой-то момент Моня стал кидаться на питбуля дочки Розу: сначала отбирал у нее что-то, потом просто так. Троянова советовала мне его бить, да так, чтобы мозги повылетали. Но я понимала, что это не выход – однажды он перерастет меня физически и боль перестанет быть мотиватором к послушанию, - говорит собеседница «КП». – Тем более, что я видела, как приступы накатывают, и говорила Розе, чтобы она уходила скорее, а Моня забирался на кровать и старался справиться с обуревавшей его яростью. Он боролся с собой! Я знаю!

Татьяна и ее семья привыкли жить по правилам американского булли: они не подходили к нему, пока он сам не изъявлял желание пообщаться, стараясь обходить острые моменты, которые могли вызвать приступ агрессии. В глубине души женщина понимала, что однажды она попадет в ловушку, забыв, что так делать нельзя. Именно так и произошло утром 21 октября.

Питбуль Роза, которая прошла защитные курсы, в ркоовй момент спасла Татьяну. Фото: Из личного архива Татьяны

- Монечка лежал на кровати. В какой-то момент я забыла, что мы к нему не подходим первыми, опустилась перед любимцем на колени и стала ласкать ушки. И тут я заметила, как он переводит взгляд с моего лица на руку, лежащую на кровати перед ним, и обратно. Так продолжалось пару минут, а потом он кинулся. Взгляд заволокла пелена, и он стал просто жевать руку, перехватывая челюсти все выше и выше. Поверьте, он не собирался останавливаться, а я от шока не могла произнести ни звука, - описывает те страшные события Татьяна.

Мурманчанку спасло лишь то, что в роковой момент в квартире была она не одна. Первой почувствовала неладное Роза. Питбуль забежала в комнату и кинулась на взбесившегося булли. Тот бросил жевать хозяйку и стал отбиваться. Те ссадины на его теле, которые заставили пользователей соцсетей решить, что пса били, на самом деле от зубов Розы. Следом в комнату ворвался муж Татьяны и стал пытаться растащить дерущихся собак. Питбуля удалось запереть в соседней комнате, Манфред же извивался, стараясь вцепиться в своего обидчика.

- Я вызвала скорую и полицию. Медики приехали буквально через пять минут, но пустить их в квартиру мы не могли – это было опасно для их жизни. В итоге они уехали, а я выбежала в подъезд, сходя с ума от беспокойства за мужа. Потом я услышала, как хлопнула дверь нашей квартиры и наступила тишина, - вспоминает Татьяна.

Второй раз скорую и полицию вызвал дворник. До их приезда хозяйка Манфреда стояла в подъезде и, едва заслышав звук открывающейся двери, предупреждала о таившейся опасности. Когда приехали правоохранители, Моня уже не проявлял никакой агрессии. И поскольку Татьяна отказалась забирать его к себе в квартиру, на него вызвали отлов.

Будет жить!

Руку мурманчанки по кусочкам собирали врачи "Севрыбы". Она представляла кровавое месиво, и понадобились три операции, чтобы ее восстановить. Сейчас на руке стоит аппарат Елизарова, снять который предстоит только в феврале.

- Я сердечно благодарю весь персонал "Севрыбы", который оперативно оказал мне помощь. А особенных слов заслуживают врачи Виктор Хильмянов и Владимир Тимофеев, которые спасли мою руку, - с теплотой говорит Татьяна.

Проснувшись после очередной операции, она увидела на телефоне десятки пропущенных – звонила Елена Троянова, узнавшая из соцсетей о случившей катастрофе. Потом был разговор с той самой Александрой Климкиной, которая настаивала на том, чтобы мурманчанка отдала или продала ей Манфреда, но не кастрированного. Татьяна отказалась. наотрез. И та пропала вместе с деньгами, которые были уже собраны на выкуп Манфреда.

- Выйдя из больницы, я навестила его в Центре временного содержания животных. Все сотрудники вышли на меня посмотреть. Про то, что у Мони – генетическая мутация, сказали мне они. Пока я лежала в больнице, пришла к такому же выводу. Зоопсихологи в ЦВСЖ перепробовали все способы укрощения агрессивных собак, мой пес не отреагировал ни на один, - говорит Татьяна.

На руке Татьяны не было живого места после нападения ее любимца. Фото: Из личного архива Татьяны

Не отреагировал он и на хозяйку и даже не поднялся, когда она его позвала. По словам женщины, взгляд был полностью неадекватным. Но, несмотря на все произошедшее, Татьяна не смогла принять решение о его усыплении.

- Будем его пристраивать! Не знаю, найдется ли человек, готовый взять его, - говорит собеседница «КП».

Женщина уже отвезла питомцу новогодний подарок – мясо и корм. А пока идут поиски нового владельца для Манфреда, Татьяна уже выбрала себе нового щенка – на этот раз американского бульдога.

Свою историю она рассказала лишь для того, чтобы мурманчане учились на ее ошибки и не делали собственных при покупке питомцев.

ДРУГАЯ ВЕРСИЯ

Ни каком браке речи не шло

Елена Троянова, заводчица американских булли:

- Ни о каком браке ни в момент покупки, ни потом речи не шло. Изначально оговаривалось, что Манфред будет жить в Петербурге у сына Татьяны, а в итоге он отправился в Мурманск. При этом я сначала отказала ей в покупке и унесла щенка обратно в квартиру, но Татьяна умоляла его продать? и я сдалась.

Действительно, я вынесла Манфреда на улицу, поскольку не хочу пускать в квартиру незнакомых людей. Однако вместе с ним я вывела и его маму, чтобы покупатели могли посмотреть на нее, а до этого высылала фотографии отцы – он, кстати, из Америки. Также я предупредила, что пес вырастет крупным и что многие такие собаки, особенно кобели, в период полового созревания начинают ставить себя выше хозяина. Тут надо быть внимательным! Многие не справляются в такие моменты.

В августе Татьяна с дочкой и подросшим Манфредом приезжала в Петербург, и мы встречались. Пес выглядел вполне адекватным, правда, абсолютно не дрессированный и не социализированный. Он таскал ее по всей улице, справиться с ним хозяйка не могла. Но было видно, что любит своего питомца Татьяна безумно. В разговоре она также упоминала о предстоящей вязке, на что я сказала: ни в коем случае, пока пес не пройдет выставочную карьеру.

О случившемся я узнала из Интернета и очень удивилась, что полиция не приняла никаких мер и что Татьяна не написала на него отказную. Зоозащитник, собиравшиеся выкупать Манфреда, предлагали забрать его мне, но я отказалась приютить у себя полуторагодовалого агрессора. Тем более, что Татьяна говорила, что он пойдет под усыпление.

Шансов пристроить его теперь почти нет. Есть кинологи, которые работают с такими агрессорами, но их очень мало. В семью, разумеется, пристраивать его нельзя – это опасно.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Дело в породе

Ольга Кобелева, кинолог МВД с многолетним стажем:

- Американского булли вывели в США, по официальным данным, из двух пород: стаффордширского терьера и питбуля. Считается, что также к ней прививали бульдогов и другие породы. Изначально булли травили на привязанного быка, поэтому ген убийц у них есть.

Когда сливаются породы с разной психикой, то в процессе разведения идет расщепление. Хороший пример – московская сторожевая. Для нее скрестили симбернара-добряка и злую овчарку. Однако психику щенка невозможно было предсказать, и порода постепенно сошла на нет. С американским булли тот же случай. Заводчик не предупредил Татьяну, что в силу породы возможны варианты с психикой. Но вопросы возникли сразу.

Татьяна занималась у меня раньше с питбулем, ходили на защитные курсы. Теперь пришла с этим кобелем. В силу 40-летнего опыта я чувствую каждую собаку. Порой приходится помогать хозяину, если собака не выполняет команды. Но у Манфреда был такой взгляд, что сразу становилось понятно, что его лучше не трогать – иначе будет обратная реакция. Татьяна же обращалась с ним ласково, но в том-то и дело, что с такими собаками это противопоказано. Она женщина и физически не может поставить его на место. Тут нужен хороший сильный мужик, который взял за шиворот и встряхнут хорошенько, тогда кобель подчинится. Таких собак можно доверять только людям с определенной физической и моральной подготовкой, готовых в случае необходимости вступить в единоборство.

После нескольких занятий Татьяна пропала, а позже я узнала, что он бросился. Слава Богу, рядом оказался питбуль и спас ее. Видимо пошло расщепление на бойцовых агрессивных собак. Поэтому и вел он себя неадекватно: трусость переходит в агрессию. В какой-то момент он попытался поставить хозяйку на место и утвердить свое лидерство, а это бойцовские собаки делают только одним способом.

Увы, даже после полного курса дрессировки, мы не смогли бы довести его до ума. У Татьяны не хватало сил, чтобы справиться с ним. Он мог знать команды и выполнять их, но в определенный момент просто не подчиниться. Так оно и произошло. К сожалению, у Манфреда нет шансов на жизнь. Звучит цинично, но если собака уже попробовала человека, укусила хозяина и ей не дали отпор сразу, то потом уже не справиться. Если только держать его в клетке как зверя, но это не жизнь ни для него, ни для владельца.

ЗВОНОК В ПОЛИЦИЮ

Оснований для применения оружия не было

Валерия Филиппова, начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области:

- Около 11.30 21 октября в полицию поступило сообщение о том, что в Первомайском районе Мурманска женщину покусала собственная собака. Наши сотрудники незамедлительно выехали на место происшествия. К их прибытию домашнее животное уже было изолировано, а на месте находилась служба по отлову животных.

В соответствии с пунктом 2 частью 3 статьи 23 ФЗ «О полиции» сотрудник правоохранительных органов имеют право применить огнестрельное оружие для обезвреживания животного, угрожающего жизни и здоровью граждан. Однако в данной ситуации оснований для применения табельного оружия не было.