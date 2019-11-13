Американский булли, покусавший свою хозяйку, держит в страхе Мурманский центр временного содержания животных

СЕГОДНЯ 12:05 2019-11-13T11:08:53+03:00

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Спустя три недели запутанная история с кинувшемся на свою хозяйку американским булли по кличке Манфред практически забылась. Напомним, пес, который жил в квартире вместе девочкой-питбулем и американским бульдогом, напал на женщину, и та сама позвонила в полицию и попросила вызвать отлов. В итоге хозяйке пришлось приходить в себя в реанимации, а Манфреду грустить в вольере в Мурманском центре временного содержания животных. Правда, нашлись люди, которые встали на его защиту и даже хотели забрать пса в Санкт-Петербург, но хозяйка запросила за питомца 60 тысяч рублей и пригрозила усыпить беднягу. А вскоре пост, под которым обсуждалась судьба американского булли удалили, и дискуссия затихла сама по себе.

- Да, Манфред по-прежнему у нас – хозяйка, видимо, еще в больнице (женщина обещала забрать пса, как только врачи позволят покинуть медучреждение - Ред.). Ест, пьет и бросается на людей. Миску с едой приходится просовывать через дверцу, а убирать в вольере с помощью щетки с диной ручкой, которую он норовит разорвать на части. В общем, ведет американский булли себя крайне агрессивно, - рассказали «КП» в Мурманском ЦВСЖ, убедительно попросив подробно описать ситуацию.

В чем причина такого поведения Манфреда, пока не понятно. Возможно, это результат недостатка воспитания, который для представителей бойцовских пород, губителен. Но и факт, что пес три недели находится взаперти в вольере и не получает должного человеческого внимания и заботы, тоже исключать нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU