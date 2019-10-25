ЦВСЖ Мурманска: «Американского булли заберет хозяйка, как только ее выпишут из стационара»

СЕГОДНЯ 11:09 2019-10-25T10:58:44+03:00

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Несмотря на поднявшийся ажиотаж вокруг американского булли Манфреда, который 21 октября напал на свою хозяйку, пес продолжает грустить в Центре временного содержания животных Мурманска. Напомним, пользователи соцсетей встали на защиту попавшей в непростую ситуацию собаки, а в Санкт-Петербурге даже объявилась женщина, готовая заняться устройством судьбы бедняги. Но хозяйка Манфреда решила обернуть ситуацию в свою пользу и запросила за своего питомца 60 тысяч рублей, а заодно потребовала покрыть содержание пса в ЦВСЖ. По слухам, эта сумма едва ли не в 25 тысяч рублей.

- Американский булли по-прежнему находится у нас на карантине. Хозяйка сказала, что заберет его, как только ее выпишут из стационара. Ей придется оплатить отлов пса, его транспортировку и содержание, - рассказали «КП» в мурманском Центре временного содержания животных.

Кстати, по словам сотрудников, 25 тысяч рублей – вполне реальная сумма, правда, если хозяйка придет за Манфредом не сейчас, а через пару месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU