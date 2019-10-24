Мурманчанка, которую покусал собственный пес, требует за него выкуп в 60 тысяч рублей

Эта неделя в Мурманске началась с крайне запутанной и страшной истории. 21 октября в полицию позвонила женщина, которая сообщила, что ее покусала собственная собака, и попросила вызвать отлов.

"Кобель покусал своих хозяев в квартире. Женщину, которую буквально вырвали из зубов пса, госпитализировали в реанимацию с травматическим шоком второй степени. Собака доставлена к нам на карантин. А дальше?" – такой пост появился в группе «ММУП «Центр временного содержания животных» г. Мурманск» (ЦВСЖ).

Третья лишняя

Как ни парадоксально, большинство мурманчан встали на защиту американского булли, которого, кстати, зовут Манфредом. Северяне заявили, что ни одна собака, пусть даже и бойцовая, просто так не бросится на своего владельца – значит, плохо воспитывали. А особо зоркие рассмотрели на фотографиях из ЦВСЖ гематомы на голове пса и рваные раны на лапах и предположили, что у Манфреда не выдержали нервы и он решился на самое страшное – атаковать хозяйку.

Маленький Манфред, отправляясь в Мурманск, и не предполагал, что его судьба уже предрешена. Фото: Елена Троянова

Картину предшествующих событий удалось восстановить по комментариям в социальных сетях. Оказывается, в квартире вместе с сегодняшним узником ЦВСЖ жили еще две породистые собаки - девочка питбуль и мальчик американский бульдог. Собственно говоря, два самца и сцепились между собой в понедельник, женщина стала их разнимать и пострадала.

Подоспевший отлов смог успокоить разъяренного пса транквилизатором и забрать в центр. По словам сотрудников ЦВСЖ, до этого Манфред успел покусать еще одного человека. Правда, кого, когда и как сильно, не уточняется.

Шанс на спасение

На связь с обеспокоенными мурманчанами вышла заводчица американского булли, у которой пострадавшая женщина когда-то и приобрела симпатичного щенка.

- Брали его совсем малышом для сына, проживающего в Санкт-Петербурге, потом он оказался в Мурманске якобы в гостях у дочки, да так там и остался. Насколько мне известно, проблемы с воспитанием были. Этим летом они приезжали в Питер. Мы встречались с хозяйкой и ее дочкой и долго разговаривали о дрессировке пса, - рассказывает заводчица Елена Троянова и щедро делится фотографиями своего бывшего подопечного.

Заводчица даже кинула клич о помощи, надеясь, что среди северян найдутся люди, готовые спасти попавшего в беду Манфреда. И они нашлись, правда, в Санкт-Петербурге. Александра Климкина заявила, что готова заняться устройством пса, которому грозят отказ и дальнейшее усыпление. Но пострадавшая от его зубов хозяйка не растерялась и обернула поднявшийся вокруг ее питомца ажиотаж в свою пользу.

Пес-улыбака приезжал вместе с хозяйкой в Петербург летом. Тогда не было предпосылок, что через несколкьо месяцев произойдет трагедия. Фото: Елена Троянова

- Выкуп хозяйка озвучила в 60 тысяч рублей. Сбор денег ведется исключительно для оплаты его проживания в ЦВСЖ и хозяйке за собаку. Дальнейшие расходы на пса берет на себя Александра, - сообщила Ольга Кондрашова-Осадчая.

Причем на сбор выкупа спасительнице дали всего два дня. Если денег не будет, собаку усыпят.

- Ни о какой продаже речи нет и не будет никогда. Кобель по приезде в Санкт-Петербург будет сразу же обследован ветврачом, отведен к нескольким кинологам и зоопсихологам. Затем, как только он восстановится в плане здоровья, будет кастрирован, - рассказывает Александра Климкина. - Люди, готовые им заниматься, есть. Но пока он не будет обследован и восстановлен, никуда не будет пристраиваться.

Кстати, Манфред станет не первой спасенной Александрой собакой. Два года назад петербурженка выкупила за свой счет американского булли из Челябинска, привела его в порядок и нашла для него любящую и заботливую семью.