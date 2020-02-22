Подростка из Кандалакши, который закопал живым 11-летнего мальчика, обвиняют в убийстве еще одного ребенка

21 февраля в Кандалакше произошло ЧП: 15-летний подросток избил и попытался задушить 11-летнего мальчика. Когда ребенок потерял сознание, парень закопал его в снегу, подумав, что тот мертв.

Школьника отыскали и откопали взрослые, которые вызвали скорую помощь. К счастью, сейчас здоровью юного северянина ничего не угрожает. Его обидчика задержали, следователи разбираются, как именно произошла эта недетская история. Несовершеннолетнего кандалакшанина собираются заключить под стражу, ведь жестокость его преступления зашкаливает.

Из соцсетей стало известно, что садист раздел мальчика до нижнего белья, прежде чем закопать в снег. И сам того не подозревая, спас этим ему жизнь.

- Врачи говорят, что если бы не холод, то школьник мог попросту умереть. Сейчас он дома, не отходит от матери. Самое страшное для него – возвращение в школу. Юный северянин боится, что обидчик избежит наказания, вернется и завершит начатое, - сообщает источник.

Также оказалось, что это не первый случай, когда беспощадный юноша занимался кровавыми делами.

- Школьные учителя его побаивались, говорили – слишком взрослый для своих лет. Рассудительный, тихий, с феноменальной памятью, звезда школьного драмкружка, но… странный. Какой именно "странный" - знали одноклассники северянина. Знали и боялись его до дрожи. Мальчик вышел из психиатрической клиники, где провел 30 дней за убийство. В 2017 году он сбросил с дамбы в реку 8-летнего ребенка и с интересом наблюдал, как тот тонет. На допросах полицейские были в шоке от его поведения, - рассказывают в соцсетях.

Смакуя каждую подробность, парень откровенно издевался над правоохранителями, ведь ему на момент убийства не исполнилось и 14, соответственно, и наказать его по всей строгости, не имея на руках чистосердечное признание, не представлялось возможным.

По словам старшего помощника следователя СУ СКР по Мурманской области, все комментарии по поводу ранее совершенных преступлений кандалакшанина будут позже. На данный момент следователи занимаются расследованием уголовного дела по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего".