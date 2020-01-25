2020-01-25T12:06:03+03:00
Общество

«Уборка снега от Олега»: В Апатитах студент организовал свой бизнес по откапыванию занесенных машин и гаражей

В клиентской базе Олега Борискина – уже 100 горожан от 25 до 50 лет
Елена МОЛОДЦОВА
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Аптаитчане не нарадуются на трудолюбивого и предприимчивого парня. Фото: Из личного архива Олега БорискинаАптаитчане не нарадуются на трудолюбивого и предприимчивого парня. Фото: Из личного архива Олега Борискина
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Эта зима не жалеет для Мурманской области снега – синоптики то и дело рапортуют о том, что месячная норма осадков неоднократно превышена. Дорожные и жилищные службы работают в поте лица, чтобы убрать с улиц городов и поселков последствия метелей. Нелегко приходится и автолюбителям – махать лопатой и щеткой возле своего «железного коня» приходится по несколько раз на дню.

В Апатитах владельцам машин и гаражей на помощь решил прийти 17-летний студент местного политехнического колледжа имени Голованова Олег Борискин.

Гараж – за 7 часов

- В один из декабрьских дней я взял лопату у друга и пошел откапывать от снега свою машину. Мне понравилось, и я решил, почему бы не помочь другим. Купил себе лопату и автомобильную щетку, опубликовал объявление в местной группе в соцсетях и дело пошло, - рассказывает, как все начиналось, Олег Борискин.

Оказалось, что услуга в Апатитах крайне востребованная. Сразу же предприимчивый студент стал получать по три-четыре заказа в день. Разумеется, работал не бесплатно. Такса у него одна – 250 рублей. Правда, апатитчане чужой труд умеют ценить и порой платят Олегу больше, особенно если объем выполненной работы поражает воображение.

На расчистку этого гаража у Олега ушло семь часов работы. Фото: Из личного архива Олега Борискина

На расчистку этого гаража у Олега ушло семь часов работы. Фото: Из личного архива Олега Борискина

- Самый тяжелый заказ получил буквально на днях. На расчистку заметенного едва ли не под самую крышу гаража у меня ушло семь часов, - делится опытом юный бизнесмен.

Правда, это исключение из правил. Обычно на выполнение одного заказа у Олега Борискина уходит от 20 минут до 4 часов. Все зависит от заснеженности объекта.

Работы не боится

К слову, трудиться физически студент привык с детства, которое прошло в карельской деревне Ругозеро. Вместе с отцом он ездил в лес по ягоду, на сборе которой, кстати, заработал сначала на новенький мотоцикл, а потом и на машину. Купил «железного коня» с рук.

В Апатиты из Ругозера Олег приехал вслед за любимой девушкой Даниелой, которая не поступила в Петрозаводске и отправила получать профессию на север. Теперь молодой человек совмещает учебу в колледже (Олег – будущий электромонтер по ремонту и обслуживанию горного оборудования – Ред.) и бизнес.

А откопать этот подснежник удалось всего пару часов. Фото: Из личного архива Олега Борискина

А откопать этот подснежник удалось всего пару часов. Фото: Из личного архива Олега Борискина

- Занятия у меня в основном до 15.30, после них я сразу бегу домой за лопатами и на заказы. Правда, иногда приходится отпрашиваться, но педагоги, услышав, что надо на работу, отпускают, - признается Олег Борискин.

К слову, бизнес у него идет в гору. Юный предприниматель уже закупил три пластмассовых лопаты для уборки легкого снега и одну железную - для твердого, а на Новый год ему подарили хорошую автомобильную щетку. В клиентской базе числится уже около ста человек от 25 до 50 лет, и среди них уже есть двое, кто постоянно пользуется услугами студента. Олег даже создал группу в соцсетях «Уборка снега от Олега», где можно оставить заявку и увидеть отчет о его работе. Кстати, заказы у него расписаны на неделю вперед.

На заработанные перед Новым годом деньги студент купил подарки родственникам. Фото: Из личного архива Олега Борискина

На заработанные перед Новым годом деньги студент купил подарки родственникам. Фото: Из личного архива Олега Борискина

Более того, у парня уже появился конкурент, который тоже решил свои трудом зарабатывать на карманные расходы. Олег к такому повороту событий относится спокойно – в конце концов, за месяц он наработал свою клиентскую базу, а обслужить все Апатиты ему физически не под силу.

- Деньги, заработанные перед Новым годом, я потратил на подарки родителям и всем родственникам. Папе купил набор хороших метчиков в гараж и большую банку кофе с кружкой, а маме - красивый халат и большую коробку конфет, - объясняет Олег Борискин. – Родителям очень понравилась идея такого бизнеса.

Сам же Олег, вернувшись с каникул, продолжил начатое под Новый год дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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