«Ребенок плачет, просится к маме»: как складывается судьба мальчика из Мончегорска, которого отчим избил до реанимации

Мальчик живет с родным отцом и доволен жизнью. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Эту страшную историю, которая произошла в марте с 8-летним мальчиком из Мончегорска, до сих пор невозможно соблюдать без содрогания. 25-летний отчим издевался над ребенком и бил так, что в итоге довел до реанимации. Жизнь маленького Паши* врачи спасли, а за его благополучие и психологическое здоровье борются опека и родной отец.

Напомним: в июле суд лишил маму ребенка Екатерину родительских прав, но женщина решила обжаловать это решение. Сейчас Паша живет у родного отца, а его родственники по материнской линии уверяют, что ребенку в новой семье приходится не слаще чем в компании отчима, который теперь ждет окончания расследования уголовного дела в СИЗО. «Комсомолка» разбиралась в ситуации.

История повторяется?

- Уполномоченный по правам ребенка Мурманской области сменился, а действия не изменились. В данный момент она передала ребенка биологическому отцу, который такой же, как и отчим. Восемь лет не общался с сыном, жил в свое удовольствие. И ни у кого не возникает вопрос: где он был, почему не защитил сына? Биологический отец поступает с ребенком точно так же как и отчим, не дает общаться с прабабушкой, которая вместо него боролась за своего правнука, пыталась спасти маму и ребенка. На сегодняшний день ребенок плачет, просится к прабабушке и маме, но ему не дают с ними даже поговорить по телефону, чем продолжают травмировать психику ребенка, морально издеваясь над ним, – такой пост опубликовала в паблике «Мончегорская ПравДа» тетя Екатерины Елена Билай.

Именно так в свое время поступил и отчим Паши Кирилл. Он отгородил пасынка от общения с прабабушкой и бабушкой. Екатерина тоже перестала выходить на связь с родственниками. Неужели история повторяется?

- Кого в этот раз будут винить власти? Почему не защищают права ребенка? Почему проводят опыты над ребенком который уже пострадал, навязывая отца который ни когда с ним не общался по своей воле, а сейчас преследуя меркантильный интерес, издевается над ребенком морально? – вопрошает в соцсетях Елена Билай.

Хочет воспитывать сына

Разумеется, в этот раз компетентные органы аки коршун следят за судьбой мальчика. Уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева также ежедневно держит ситуацию на контроле.

- Жалобы со стороны родственников по материнской линии были отработаны. Поводов для беспокойства пока нет, - уверяет детский омбудсмен. – Конечно, ребенок хочет к матери. Это отрицать бессмысленно! Родной отец мальчика не отрицает, что поначалу испугался, но сейчас хочет воспитывать сына и видит, что нужен ему. В этом решение мужчину поддерживает и его семья: супруга, мама, сестра.

Сейчас Паша живет в другом городе Мурманской области и пытается начать жить заново. Тем более, что со слов местных органов опеки, отец и сын проводят вместе время и отношения начинают выстраиваться. На фотографиях мальчик выглядит вполне довольным жизнью.

- В семье отца ребенку не грозит никакая опасность. Мужчина сам обратился за психологической поддержкой, чтобы ненароком не настии сыну еще одну моральную травму и не усугубить ситуацию. Он сам мне рассказывал, что старается договариваться с сыном и не давить на него, - рассказывает об атмосфере в новой семье Паши Алевтина Андреева.

Кстати, отец не препятствует общению сына с родственниками из Мончегорска. 6 августа с внуком встречалась бабушка, 15 августа в гости приезжала мама, а 16 августа Екатерина вернулась со своей сестрой и племянницей, с которыми Паша очень хотел встретиться. По словам омбудсмена, встречи прошли без каких-либо ссор и конфликтов.

Кстати, прабабушка Валентина Андреевна, которая все время, что над Пашей издевались, безуспешно обивала пороги органов опеки, до октября является временным опекуном мальчика. Причем с такой инициативой выступил сам родной папа ребенка. К слову, все эти годы мужчина по решению суда исправно выплачивал алименты.

- Маме надо не драматизировать эту ситуацию, а разговаривать с мальчиком и поддерживать его, что пока он поживет у папы. Но мама ,к сожалению, этого не хочет понять, - разводит руками Алевтина Васильевна.

А как же школа?

Пока неизвестно, начнет ли Паша новый учебный год в традиционном формате и вернется ли в родную школу. Окончательное решение будет принято после консультации с психотерапевтом мальчика, у которого он проходит психологическую поддержку.

- Правда, последняя встреча их не состоялась – Паша простыл и не смог приехать в Мурманск. Сам Паша говорит, что хочет в школу, - отмечает омбудсмен.

А вот в какую школу пойдет мальчик, зависит и от решения суда – совсем скоро суд рассмотрит апелляционную жалобу Екатерины на лишение ее родительских прав.

- Конечно, произошедшие события не прошли бесследно – у ребенка меняется настроение. Иногда он замыкается, но по истечении непродолжительного времени идет на контакт и проявляет неподдельное любопытство. Я видела, как мальчик общается с отцом – Паша идет на контакт, улыбается и видно, что с удовольствием проводит время с папой.

*Имена изменены

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