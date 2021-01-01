2020 год уходит, и мы машем ему вслед. В нем было много плохого, но было и много хорошего. Давайте же вспомним, о чем писала «Комсомольская правда»-Мурманск» последние 12 месяцев и что вы, наши любимые посетители сайта, читали лучше всего.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманске мужчина долго скрывался от полиции за воровство, а попался из-за дебоша на остановке. 33-летнему мурманчанину грозят сразу два уголовных дела (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru