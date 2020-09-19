В Мурманской области обнаружили останки солдат, которые неизвестные выкопали и бросили

Неизвестные выкопали останки бойца и его личные вещи и бросили их в лесу. Фото: Александр Цветков

Поисковые работы в лесах Кольского полуострова, которые начинаются летом, еще не закончены, хотя с неба уже идет снег. Но наши земляки пытаются использовать каждый день, чтобы восполнить белые пятна в военной истории нашего края.

Иногда они сталкиваются с некрасивым поведением людей. Сейчас поисковики работают на рубеже реки Средний Верман у Алакуртти на 386 высоте. Там они нашли останки бойца, которые кто-то выкопал и бросил.

- Некие товарищи откопали останки бойца и бросили, не сообщив нам, поисковикам. Я обращаюсь, дабы достучаться до этих товарищей: нашли что подобное - заберите то, за чем пришли, и анонимно сообщите точку или район,где, остался не захороненный боец. Мы приедем и сделаем всю работу по перевозке и захоронению, - рассказал о неприятном опыте в своей работе апатитчанин Александр Цветков.

Вместе с товарищами он нашел на рубеже личные вещи павших бойцов, работа продолжается.

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