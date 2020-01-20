2020-01-20T17:23:33+03:00
Общество

Умер 23-летний футболист Сергей Багрецов из Мурманской области

Последние годы своей жизни он работал инструктором в спорткомплексе Санкт-Петербурга
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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На момент смерти спортсмену было всего 23 года. Фото: vk.com/cfksz_vyborgskiyНа момент смерти спортсмену было всего 23 года. Фото: vk.com/cfksz_vyborgskiy
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14 января скоропостижно скончался уроженец Мурманской области Сергей Багрецов. Молодому спортсмену было всего 23 года, когда его сердце остановилось.

Северянин с детства профессионально занимался футболом, играл в клубе Кандалакши, затем клубе «Север» в Мурманске и команде СДЮШОР «Зенит». Парень становился лучшим игроком, а его команды занимали множество призовых мест.

- Последний три года Сергей работал инструктором в Центре спорта Выборгского района в Санкт-Петербурге. Он проводил занятия по футболу, которые всегда с удовольствием посещали ребята всех возрастов. Молодой человек с радостью передавал ученикам весь свой опыт и вдохновлял своим примером. Сергей умел находить общий язык со всеми, он был открыт, общителен, любил шутить и всегда был готов помочь и прийти на помощь, - отметили в группе «Центр спорта Выборгского района».

Нашего земляка запомнили как доброго, жизнерадостного и отзывчивого человека. «КП» выражает свои соболезнования родным и близким Сергея Багрецова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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