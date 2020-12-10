В Мурманске мужчина долго скрывался от полиции из-за воровства, а попался из-за дебоша на остановке

Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске росгвардейцы задержали дебошира, который стал агрессивно себя вести на остановке общественного транспорта.

Инцидент произошел в Ленинском округе города. Экипаж вневедомственной охраны патрулировал улицы и заметил на остановке общественного транспорта мужчину, который рьяно жестикулировал и, громко ругаясь, приставал к гражданам.

– Росгвардейцы подошли к молодому человеку и потребовали прекратить противоправные действия. Дебошир проигнорировал требования и продолжил вести себя неадекватно, а после попытался оказать сопротивление правоохранителям и сбежать, – сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Мурманской области.

Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Там установили, что 33-летний мурманчанин привлекался к административной ответственности за хулиганство и находился в розыске за хищение из магазина. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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