В бюджет Мурманской области заложили 37 миллионов рублей для улучшения жилищных условий ветеранов и инвалидов

Средства на улучшение жилищных условий ветеранов, а также других категорий граждан, в том числе инвалидов и семей, в которых есть дети-инвалиды, приходится искать в региональном бюджете. Фото: Антон ЗАБИРОВ

75 лет прошло с великого дня, когда измученная Великой Отечественной войной страна услышала желанное слово "Победа". Увы, тех, кто добился мира для всех нас, с каждым годом становится все меньше. Во многих городах уже не осталось живых свидетелей подвига нашего народа. А те, кто здравствует, часто живут в очень плохих условиях.

В Мурманской области тоже есть ветераны, в квартирах которых нужен ремонт, а также есть участники боевых действий, кто уже много лет стоит в очереди на получение квартиры. Увы, из федерального центра помощи мало.

Средства на улучшение жилищных условий ветеранов, а также других категорий граждан, в том числе инвалидов и семей, в которых есть дети-инвалиды, приходится искать в региональном бюджете. В проекте закона о бюджете Мурманской области на 2021 год и плановый период до 2023 года на эти цели заложены 37 миллионов рублей.

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