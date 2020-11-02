Завершены поиски 36-летней Екатерины Семенкиной из Мурманска

Женщину нашли под конец октября. Фото: "ЛизаАлерт"

Практически месяц о 36-летней жительнице Мурманска Екатерине Семенкиной было ни слуху ни духу. Напомним: местная жительница с зелеными глазами пропала 6 октября, и с тех пор поиски ее не прекращались. Оставалось только надеяться на то, что она не попала в беду. К счастью, ее родные и близкие могут наконец то расслабиться - в последний день октября северянку нашли целой и невредимой.

- Найдена, жива! Спасибо всем, кто принял участие в поиске! - сообщили радостную новость в поисково-спасательного отряде Мурманской области "ЛизаАлерт".

Где же все это время пропадала мурманчанка волонтеры не уточняют. Однако как уточнил "КП" источник в правоохранительных органах, Екатерину обнаружили полицейские в Москве.

К слову, поиски не всегда увенчиваются такими положительными успехами. Так, у озера под Ковдором нашли труп 48-летнего мужчины.

Напомним: в Апатитах нашли сбежавших из психбольницы пациентов. Мужчины ушли из медучреждения в тапочках.

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