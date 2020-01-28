Спецслужбы стянуты к правительству Мурманской области и Арбитражному суду

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:25:37+03:00

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Помните историю про мальчика, который часто кричал, что видит волка, и в итоге ему перестали верить? Увы, тем, кто работает в здании правительства Мурманской области, нельзя так делать. А ведь, наверняка, очень хочется.

Число эвакуаций "белого дома" из-за анонимных сообщений с угрозами взрывов уже близится к 10, если вести отсчет от декабря.

В очередной раз экстренные службы были стянуты к зданию правительства 28 января около полудня. В это же время "заминировали" Ленинский, Арбитражный суды и другие. Читатели "КП" сообщают, что затронула эта волна даже детские сады города.

Напомним: наиболее часто угрозы поступают в отношении важных объектов, например. железнодорожного вокзала в Мурманске, больниц, порта, вузов. На прошлой неделе пресс-служба ФСБ сообщила, что последние сообщения шли с сайта Нидерландов, к которому сейчас ограничили доступ. Но и после этого история повторилась.

ИСТОЧНИК KP.RU