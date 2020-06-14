В Баренцевом море рыбаки сняли на видео, как поднимается подводная лодка

14 Июнь 2020 2020-06-14T09:23:57+03:00

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Рыбакам не привыкать к интересным встречам в море. Жители Мурманской области легко на водных просторах могут встретить китов, дельфинов. Но не так давно им повезло увидеть интересное зрелище - как поднимается с глубины подводная лодка.

- Неожиданная встреча рыбаков и подводной лодки проекта 667 БДРМ в Баренцевом море, - подписали видео в группе "ВКонтакте" "Russian Submarine".

Несмотря на то, что жители Мурманской области могли бы привыкнуть к кораблям Северного флота, далеко не каждый может увидеть подводную лодку, ведь для этого надо иметь пропуска в ЗАТО.

Напомним: в сети появилось видео спасения рыбаков в районе острова Восточный Кильдин. Мужчины перевернулись на катере. А в Кольском заливе ночью спасли двух рыбаков, у которых заглох лодочный мотор. Медицинская помощь северянам не потребовалась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="568" height="320" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/784817" frameborder="0"></iframe> В Баренцевом море рыбаки встретили подводную лодку.Видео: vk.com/submarineru

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